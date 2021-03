“Hoje”, responde, sugerindo o resultado do Paredão. “Já falei com o Brasil, com a Juliette. Falei tudo o que estou sentindo”, a sister diz. “Ou estou relativamente certa ou estou muito errada. Vai responder meu sentimento. E isso me dá ansiedade de saber que eu posso estar tão errada. Eu não consigo dormir.”