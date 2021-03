Vikings: o que o elenco da série da Netflix está fazendo agora?

Você sabe o que o elenco de Vikings está fazendo agora? A série disponível na Netflix foi uma das mais aclamadas dos últimos tempos e, com o seu encerramento, os fãs já começaram a sentir falta de novos episódios — e não é por menos!

Além de ter uma trama muito bem desenvolvida e envolvente, o elenco do seriado é extremamente talentoso e conseguiu aumentar ainda mais a imersão no universo viking.

Por isso, fomos atrás dos principais nomes do elenco para descobrir onde eles estão agora e quais são os seus próximos projetos. Vamos conferir?

Travis Fimmer

Ragnar Lothbrok foi um dos melhores personagens da série — se não o melhor. O ator Travis Fimmer participou das 4 primeiras temporadas e, em 2016, deixou o seriado. Logo em seguida, ele estrelou em Warcraft como Anduin Lothar.

Além disso, o ator participou de filmes como Dreamland e Finding Steve McQueen, em 2019. No ano passado, o ator conseguiu o papel de Caleb/Marcus em Raised By Wolves, série do HBO Max.

Katheryn Winnick

A morte de Lagertha foi, sem dúvidas, uma das mais chocantes e inesperadas para os fãs da série. Afinal, a personagem foi muito aclamada e deixou saudades no seriado. Felizmente, a atriz Katheryn Winnick não ficou longe das telas.

Em 2020, ela foi protagonista do filme Wander, além de participar de The Marksman, ao lado de Liam Neeson. Em 2021, ela tem dois novos projetos em vista: o filme Flag Day, dirigido por Sean Penn, e a produção Big Sky, da ABC.

Clive Standen

O elenco de Vikings contou ainda com Clive Standen, interpretando Rollo, o irmão de Ragnar. O ator participou das primeiras 5 temporadas e, desde 2017, teve papéis recorrentes em 3 séries: Taken, Mirage e Council of Dads. Essa última teve apenas uma temporada, em 2020, antes de ser cancelada, mas ainda foi uma chance de rever Standen após o fim de Vikings.

Alexander Ludwig

Na série da Netflix, Alexander Ludwig interpretou Bjorn, um dos filhos de Ragnar, participando de 67 episódios no total. Entre 2018 e 2019, ele participou também de duas séries: Midway e Bad Boys For Life. Atualmente, o ator está em dois filmes na etapa de pós-produção. Até o momento, Swing e Night Teeth ainda não foram lançados, mas vale a pena ficar de olho.

Por último, vale ressaltar também que o ator será Ace Spade em Heels, uma série criada por Michael Waldron.

Gustaf Skarsgard

O ator sueco também foi um personagem recorrente de Vikings, presente nas 6 temporadas. Além da série da Netflix, o artista é famoso também por viver Karl Strand, na 2ª temporada de Westworld, da HBO. Em julho de 2020, o ator retornou às telas na série Cursed, também da plataforma de streaming.

Como a Netflix ainda não confirmou uma possível 2ª temporada para a série, ainda não sabemos se ele permanece no elenco.

Alyssa Sutherland

A personagem de Alyssa Sutherland, Aslaug, participou das 4 primeiras temporadas de Vikings. Ela foi a segunda esposa de Ragnar e, após a participação em 35 episódios, a atriz conseguiu o papel de Eve Copeland em The Mist, produção inspirada na obra de Stephen King.

Em seguida, em 2019, a atriz participou de um episódio de Law & Order: SVU.

Jessalyn Gilsig

A atriz Jessalyn Gilsig participou das 3 primeiras temporadas como parte do elenco de Vikings. Ela foi Siggy, amante de Rollo e esposa de Earl Haraldson. Após a série, ela participou de alguns episódios da série Scandal, como Vanessa Moss.

Em 2021, a atriz viverá Holly Barrett na série de comédia esportiva Big Shot, do Disney+. Fique de olho para saber mais!

George Blagden

Por último, temos ainda o ator que deu vida ao monge Athelstan. Ele foi uma das primeiras conexões verdadeiras de Ragnar, deixando uma boa impressão na série. Após deixar o elenco, Blagden participou de um episódio de Black Mirror e da ficção histórica Versailles, interpretando o rei da França, Louis XIV.

