Vinícius Jr. é mais uma vez titular, perde gol sem goleiro, mas Real Madrid bate o Celta fora de casa com participação fundamental de Benzema e Kroos

O Real Madrid segue em bom momento em LaLiga. Neste sábado (20), jogando em Balaídos, em Vigo, o clube madrilenho levou a melhor sobre o Celta e venceu os donos da casa por 3 a 1. Os dois primeiros gols merengues foram marcados pelo francês Karim Benzema, e o terceiro por Asensio.

A vitória, a segunda consecutiva no Espanhol, recolocou o Real Madrid, mesmo que de forma provisória, na vice-liderança, com 60 pontos, deixando o arquirrival, Barcelona, que ainda entra em campo na rodada, para trás na tabela, com 59.

Já a distância para o líder Atlético de Madrid caiu para três pontos. Porém, assim como o Barça, o Colchonero ainda entra em campo pela rodada 28.

O Celta, do ex-técnico do Internacional Eduardo Coudet, por sua vez, que agora não vence há dois jogos na competição nacional, segue em 11º na tabela, com 34 pontos.

Com a data Fifa, para a disputa das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2022, a partir desta próxima semana, as duas equipes só voltam a campo em abril. Também pela LaLiga, o Real recebe o Eibar, no dia 3, um sábado. Enquanto no domingo (4), o Celta, fora de casa, encara o Deportivo Alavés.

Benzema marca duas vezes no 1º tempo, e Mina desconta

Ferland Mendy (esq.), Benzema (centro) e Vinícius Jr. (dir.) comemorando gol do Real Madrid Getty Images

Para a partida, o técnico Zinedine Zidane apostou mais uma vez no ex-Flamengo Vinícius Jr. como parceiro de ataque de Karim Benzema. Este foi o 3º jogo consecutivo que o brasileiro foi titular no time merengue.

E logo após o apito inicial, a dupla já começou a aprontar. Aos 4 minutos, Vinícius Jr. roubou a bola no campo de ataque, após Mallo errar recuo para o goleiro Villar, driblou o arqueiro do Celta e tocou para Benzema, que na hora de finalizar, acabou parando na defesa.

Não demorou muito para o Merengue inaugurar o placar. Aos 19 minutos, Kroos enfiou bola na medida para o camisa 9 francês, que girou e bateu colocado no canto oposto do goleiro Villa, estufando as redes.

Três minutos depois, o Celta chegou pela primeira vez com perigo no jogo. Após cobrança de falta de Denis Suárez, Santi Mina desviou de cabeça e quase deixou tudo igual em Vigo.

Assim como no primeiro lance da etapa inicial, aos 26 minutos foi a vez de Benzema retribuir a boa jogada de Vinícius Jr. O francês cruzou na pequena área, porém muito forte, o brasileiro chegou a tempo, mas perdeu a chance de ampliar mesmo com o gol vazio.

A chance desperdiçada por Vini Jr, porém, foi recompensada com novo gol de Benzema, aos 28 minutos. Em nova tabela com Kroos, o camisa 9 recebeu dentro da área e, de perna esquerda, marcou mais uma vez.

Já nos minutos finais, Mina ainda descontou para os donos da casa. Aos 39 minutos, Denis Suárez cobrou falta certeira, na cabeça do atacante, que com perfeição finalizou de cabeça, no contrapé de Courtois.

Real Madrid ‘segura’ Celta e ainda marca 3º gol

Na volta para a etapa final, o Celta começou pressionando em busca do gol de empate. Aos 16 minutos, Iago Aspas chutou com força de canhota, da entrada da área, a bola ainda quicou, mas Courtois conseguiu espalmar e fazer boa defesa.

Aos 32 minutos, Benzema teve a chance de marcar um hat-trick, após Araujo perder a bola e o atacante francês chutar forte. Villa, porém, fez grande defesa.

Cinco minutos depois, mais um susto para a defesa madrilenha. Aspas finalizou da entrada da área e carimbou a trave de Courtois. Aos 44, Ferreyra, que entrou no segundo tempo, também quase deixou tudo igual.

Apesar da pressão do Celta, o Real Madrid conseguiu segurar e saiu da Galícia com vitória importante, que ainda teve seu terceiro gol, marcado por Marcos Asensio aos 48 minutos, já nos acréscimos.

Celta de Vigo 1 x 3 Real Madrid

GOLS: Santi Mina (Celta) Benzema (2x) e Marcos Asensio (Real Madrid)

CELTA DE VIGO: Iván Villar; Hugo Mallo, Néstor Araujo, Murillo (Ferreyra) e Aarón Martín; Tapia, Brais Méndez (Beltrán), Nolito (Solari/ Fontán) e Denis Suárez; Iago Aspas e Santi Mina. Técnico: Eduardo Coudet.

REAL MADRID: Courtois; Lucas Vázquez, Varane, Nacho e Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos (Asensio); Modric, Vinícius Júnior e Benzema. Técnico: Zinedine Zidane.





– O Real Madrid está invicto há 10 jogos na temporada

– Em LaLiga, a invencibilidade é de 8 jogos

– Está foi a segunda vitória consecutiva do Real na competição

– Benzema, artilheiro do Real na temporada, chegou 23 gols, 17 deles no Espanhol

– Vinícius Jr. foi titular pelo 3º jogo consecutivo no Real

– O Celta não vence há 2 jogos consecutivas em LaLiga

Classificação

– Celta: 11º lugar, com 34 pontos

– Real Madrid: 2° lugar, com 60 pontos

Próximos jogos

Sábado, 03/04, às 11h15*, Real Madrid x Eibar – LaLiga

Domingo, 04/04, às 9h*, Deportivo Alavés x Celta – LaLiga

*Horários de Brasília