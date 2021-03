Vinicius Silvestre completa 27 anos e Palmeiras congratula goleiro em redes sociais

O Palmeiras parabenizou o goleio Vinicius Silvestre pelos 27 anos completados nesse domingo. O jogador está no clube desde 2006 e começou a temporada de 2021 como titular, devido ao descanso de Weverton após o título da Copa do Brasil.

Natural de Guarulhos, Vinicius coleciona convocações para a Seleção Brasileira sub-15 e ficou marcado nas categorias de base como um grande defensor de pênaltis. Subiu para o elenco profissional do Verdão no final de 2013 e fez sua faz primeira apresentação em 2016, na campanha do título brasileiro.

Tem #CriaDaAcademia fazendo aniversário: desde 2006 no clube, Vinicius completa 27 anos hoje! Parabéns, meu goleiro! 🎈#FamíliaPalmeiras pic.twitter.com/kT2CTTCGji — Palmeiras 👑🏆🏆🏆 (@Palmeiras) March 28, 2021

Após passar por empréstimo para CRB e Ponte Preta, Vinicius voltou para o Palmeiras em 2020 e integrou o elenco campeão do Campeonato Paulista, da Libertadores e da Copa do Brasil. Em 2021 já atuou quatro vezes e sofreu três gols no Paulistão. Também na competição, realizou duas defesas difíceis e tem a marca de 17 lançamento certos, segundo o site do Palmeiras.

Ao todo, Vinicius conquistou duas Copas do Brasil (2015 e 2020), um Campeonato Paulista (2020), um Brasileirão (2016) e uma Libertadores (2020). Na base, foi campeão do Paulistão sub-17, em 2011.