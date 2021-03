Viriato supera expectativa em terapia para impotência; saiba como · .

Viriato (José Victor Castiel) terá um final bem feliz, já que estará com a vida sexual para lá de ativa em Laços de Família. O personagem, que passou boa parte da novela sofrendo com impotência, terá alta de seu terapeuta e comemorará com a mulher, Ivete (Soraya Ravenle). “Voltei a ser o garanhão”, dirá o personagem.

Nos últimos capítulos da trama do Vale a Pena Ver de Novo, Viriato e Ivete irão juntos à última consulta dele com o psicólogo. O profissional dirá que ela tem sido o centro do tratamento do marido. “É, doutor, eu e Ivete, a gente está se dando muito bem. Já está conversando sem medo de magoar um ao outro, com confiança”, dirá o pai de Raquel (Carla Diaz).

“Nós conseguimos abrir um espaço pra cuidar melhor das nossas relações. Eu pude perceber erros meus, dos quais sinceramente não me dava conta”, confessará a amiga de Helena (Vera Fischer).

O psicólogo explicará que chamou os dois ali porque a alta que dará não é apenas para Viriato, mas para o casal. “Nossas sessões atingiram nossos objetivos e superaram expectativas. Isso foi possível com o amor que vocês têm um pelo outro. Daqui por diante, vocês podem caminhar sozinhos”, falará o terapeuta.

Viriato e Ivete se levantarão para irem embora, e ela sairá na frente. O paciente ficará mais alguns segundos com o profissional para dizer a ele algumas palavras em particular:

“Obrigado, amigão. Ontem à noite, eu dei duas, num espaço de meia hora. Tudo voltou pro seu lugar. Voltei a ser o garanhão de Rocha Miranda. Te devo essa, hein! Valeu, fui”, dirá o personagem de Zé Victor Castiel.

Laços de Família terá os seus últimos capítulos exibidos nesta semana. Ti Ti Ti (2010) já divide o horário com a reta final da trama de Manoel Carlos. A partir da próxima semana, o remake de Maria Adelaide Amaral seguirá sozinho na sessão de reprises da Globo, o Vale a Pena Ver de Novo.

