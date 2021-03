Vítima de violência em Amor de Mãe, atriz usa redes para socorrer mulheres agredidas · .

Beatrice Sayd vai dar voz à dor de vítimas de violência doméstica em Amor de Mãe. Intérprete de Edilene, a atriz pretende levar a discussão para as redes sociais a fim de alertar e socorrer mulheres que, assim como a sua personagem na novela das nove, sofreram ou ainda sofrem maus-tratos de seus companheiros –principalmente durante o surto de Covid-19.

Vitória (Taís Araujo) será a primeira a perceber que as manchas roxas pelo corpo da empregada são um sinal de uma relação abusiva nas cenas que serão exibidas a partir desta terça (30). Ela estenderá a mão e oferecerá ajuda jurídica para que a trabalhadora dê um basta nas agressões, em uma virada que transformará a mãe de Sandro (Humberto Carrão) em referência na área.

“O isolamento obrigou várias mulheres a ficarem trancadas com seus agressores e, então, esse tipo de violência explodiu, tanto por questões como perda de emprego ou aumento do consumo de bebidas alcoólicas. É importante falar sobre isso, mostrar quais são os direitos, as leis que nos protegem. A gente nunca sabe se será vítima ou não”, analisa a artista ao ..

Decidida a não ficar de braços cruzados, ela fará duas lives por semana em seu Instagram (@beatricesayd) para jogar luz sobre o tema, sobretudo por conta dos retrocessos nas políticas públicas de proteção à mulher em meio ao atual governo. “É um momento trágico, doloroso. A realidade está me entristecendo muito, e eu não posso ser cúmplice”, afirma.

O primeiro bate-papo será nesta quarta-feira (31) com a delegada Marília de Brito Martins, que já esteve à frente de delegacias especializadas no atendimento a mulheres. “As lives vieram da vontade que surgiu em mim de falar mais sobre esse assunto. O Brasil é muito violento, e a mulher sofre uma violência ancestral que perdura há anos”, pontua.

“A gente vive em um momento delicado, em que a tensão em muitos lares só aumenta, com famílias com os ânimos à flor da pele e dificuldade para comprar comida. Muitas vezes, a mulher está trancada em casa com quem bate nela, sem poder falar”, acrescenta a atriz.

Beatrice acredita que a sua conta na rede social pode se tornar um espaço de acolhimento para as vítimas. “Durante a live, é possível que alguém peça ajuda. Estou atenta e me considero preparada pelo meu lado humano”, afirma ela, que também não tem medo de que haters possam assumir discursos de ódio para atrapalhar as suas conversas.

Afinal, ela já observou reações exacerbadas ao dar suas opiniões sobre o Big Brother Brasil 21. “Em uma das eliminações, eu fiz uma postagem sobre como ela mostrava que este país ainda é muito racista. Fui dormir e acordei com um verdadeiro cenário de horror. Eu ainda tenho um pouco de paciência para responder e explicar as coisas, mas talvez eu precise perdê-la também”, arremata a atriz.

Amor de Mãe voltou ao ar somente para mostrar como termina a saga de Lurdes. A fase final tem 23 capítulos ao todo e se despedirá do público em 9 de abril. Depois, a Globo terá outra reprise no horário nobre: Império (2014), trama escrita por Aguinaldo Silva.

A inédita Um Lugar ao Sol, com Cauã Reymond interpretando gêmeos, foi adiada para estrear no segundo semestre deste ano devido ao agravamento da pandemia da Covid-19.

