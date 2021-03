Vitória enfrenta espancador de mulher e teme o pior; descubra por quê · .

Vitória (Taís Araujo) peitará um agressor de mulheres em Amor de Mãe. A advogada da novela das nove ajudará Edilene (Beatrice Sayd) a se livrar do marido Robson (ator não divulgado), e ela terá que lidar com a fúria do homem. Após conseguir esconder sua empregada durante dois meses, o criminoso encontrará a personagem de Beatrice Sayd.

A trama de violência doméstica começará nesta terça (30) no folhetim de Manuela Dias. De início, a mãe de Tiago (Pedro Guilherme Rodrigues) verá hematomas no braço de Edilene e questionará a moça sobre os machucados.

Acanhada, a mulher humilde não se sentirá à vontade para abrir o jogo com a patroa, porém, a mulher de Raul (Murilo Benício) a convencerá. Assim, a empregada confessará que é vítima de agressões do marido.

Vitória se compadecerá com a história triste e oferecerá auxílio jurídico para que a moça consiga sair da relação abusiva. A mãe de Sandro (Humberto Carrão) também esconderá a personagem de Beatrice Sayd em lugar seguro.

A calmaria durará apenas dois meses, pois Robson descobrirá o paradeiro da mulher no capítulo de sábado (3). Nervosa, Edilene contará tudo para Vitória, e Raul temerá que sua mulher também seja vítima de uma retaliação do criminoso.

Edilene e Vitória em cena de Amor de Mãe

Resumo da semana

Segunda, 29/3 (Capítulo 115)

Magno tenta convencer Ryan e Érica de que Lurdes pode estar viva. Belizário confronta Leila sobre a fuga de Penha. Sandro se desespera ao não conseguir ver Betina. Matias deixa a casa de Miranda. Natália janta com Durval, e Carol apoia a mãe.

Magno acredita que o desaparecimento de Lurdes está ligado a sua busca por Domênico. Miriam confirma aos filhos de Lurdes que o DNA encontrado no casebre era dela. Sandro jura vingança contra quem tirou a vida de Lurdes. Vitória afirma a Vera que a ama. Família e amigos de Lurdes se reúnem para seu velório.



Terça, 30/3 (Capítulo 116)

No cativeiro, Thelma ameaça Lurdes. Vitória desconfia dos hematomas no braço de Edilene. Sandro afirma a Farula que descobrirá quem atentou contra Lurdes. Penha garante a Leila que Belizário pagará por tudo o que fez. Thelma conforta Camila. Érica teme que Álvaro faça algo contra Davi. Álvaro descobre o plano de Thelma contra Lurdes.

Raul desconfia do comportamento de Sandro. Lídia sugere que Magno tenha um filho com Leila para salvar Brenda, e se propõe a cuidar da criança. Edilene confessa a Vitória que está sofrendo violência doméstica. Davi é preso, e Érica pede ajuda a Vitória.



Quarta, 31/3 (Capítulo 117)

Verena teme ser reconhecida como corrupta. Raul conversa firmemente com Vitória e Sandro sobre seus novos planos de vida. A obra de Álvaro é embargada, e o empresário exige que Belizário se vingue de Davi. Durval presenteia Natália.

Miriam alerta Davi, e Érica convence o namorado a deixar a cidade. Daisy revela a Sandro que descobriu quem está envolvido no desaparecimento de Lurdes. Belizário atira contra Davi.



Quinta, 1°/4 (Capítulo 118)

Davi é levado para o hospital, e Érica, Miguel e Vitória torcem por sua vida. Sandro descobre que Veiga e Belizário podem estar ligados à suposta morte de Lurdes. Camila evolui na fisioterapia. Belizário se assusta ao encontrar Penha em sua casa. Penha e Leila se vingam de Belizário.

Durval tenta fazer com que Natália o convide para morar em sua casa. Verena confronta Álvaro sobre o atentado a Davi. Érica sente o cheiro de Lurdes em Thelma. Sandro resgata o livro-caixa de Belizário e pensa em comprovar os crimes de Álvaro. Sandro decide denunciar Álvaro.

Sexta, 2/4 (Capítulo 119)

Sandro confessa seu crime na relojoaria e entrega o livro-caixa de Belizário a Miriam. Verena decide romper seu relacionamento com Álvaro. Miriam orienta Raul e Vitória a esconderem Sandro. Camila é indicada a um prêmio na Educação, e estranha o comportamento de Thelma.

Verena impõe condições a Lucas para continuar na casa de Álvaro. Leila pede ajuda a Lídia e Magno para cuidar de Brenda. Durval se muda para a casa de Natália. Dois meses se passam. Lucas abandona Álvaro. Sandro volta de seu esconderijo. Camila reconhece Veiga como seu atropelador.



Sábado, 3/4 (Capítulo 120)

Thelma se desespera com a acusação de Camila e ajuda Veiga a fugir. Edilene avisa a Vitória que Robson descobriu seu paradeiro, e Raul se alarma. Érica conversa com Davi, que segue em coma. Álvaro pede que Penha aja contra Lucas e lhe consiga um passaporte falso. Vitória percebe que está sendo seguida.

Nicete afirma a Betina que está bem na casa de Verena com Júnior. Thelma culpa Camila por tudo de ruim que aconteceu em sua vida. Carol incentiva Durval a se aproximar de Natália. Camila e Danilo não conseguem rastrear o carro de Veiga. Camila lembra de Veiga. Durval e Natália se beijam. Danilo questiona Thelma sobre a doação feita a Paula e Eudésio.

