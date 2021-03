‘Você me magoou muito’ · .

Gilberto Nogueira e Juliette Freire tiveram uma conversa sincera na tarde desta quarta-feira (31), após a saída de Sarah Andrade do BBB21. “Você me magoou, você sabe, e muito, muito, muito. Eu posso ter lhe magoado também. Você já me falou algumas coisas, discordo de algumas, concordo com algumas, e tudo bem. Aqui dentro, eu não vou lhe excluir”, afirmou a paraibana.

“O que foi feito não se apaga, e o que aconteceu de bom não se apaga. Só vou ter certeza de tudo depois que eu sair. Não vou bater o martelo em você agora e dizer que você é uma pessoa horrível, traidor. Vou entender o que aconteceu. Ponto”, prosseguiu a maquiadora.

Gilberto fez uma autoavaliação de seu comportamento no BBB21: “A única pessoa que eu errei acho que foi com você. Com mais ninguém. Graças a Deus. O que me dói, e isso é algo que, de fato, eu me arrependo. Mas, fora isso, me arrependo apenas de ter botado Sarah num bolo doido e ela ter sido eliminada com isso”.

Juliette aconselhou o economista: “Todos os dias aqui é uma situação nova. Se você realmente acha que fez algo que não se orgulha, tente amenizar, não resolver. Não é babando em ninguém, mudando seu comportamento, é ficando bem.”

“Você feliz aqui dentro não quer dizer que gosta menos da Sarah, que era falso, que não era verdade. Isso você não precisa provar. Isso é, em outros termos, uma culpa do luto. Um luto antigo, até mesmo cristão, que tinha toda aquela questão de que quando acontece algo você tem que viver o luto”, continuou a paraibana.

A relação entre Gilberto e Juliette tem chamado atenção nos últimos dias. No Jogo da Discórdia de segunda-feira (29), o pernambucano criticou a colega: “Quando você chora, tu chora e tu nem seca as tuas lágrimas. Para mim, isso é caçar like”. “Eu não seco porque eu sou maquiadora, e se eu secar, borra”, justificou a acusada. Posteriormente, ele se desculpou.

Antes da eliminação de Sarah, Gil se declarou à paraibana e levou uma invertida: “Tu é fofoqueiro. Vive falando mal de mim”. Após a brasiliense deixar a disputa do BBB21, porém, Juliette adotou outro tom com o economista e garantiu: “Não vou excluir você”.

Inscreva-se no canal do . no YouTube para conferir nossos boletins diários sobre BBB21

Saiba tudo sobre o BBB21 com o podcast O Brasil Tá Vendo

Ouça “#32 – De amada a cancelada: a queda de Sarah no BBB21” no Spreaker.