Após Kun Aguero anunciar que não seguirá no Manchester City, diversos clubes voltaram olhares para o inglês. Com isso, o técnico do Independiente prometeu nesta terça-feira correr atrás do atacante e tentar o retorno do ídolo rojo.

Aguero despontou para o mundo defendendo o vermelho do Independiente, clube de Alvellaneda. Em entrevista ao TyC Sports, o técnico Falcioni destacou o interesse em ver o jogador vestindo novamente o uniforme do clube argentino.

“Aqui ele não vai poder ganhar o que ganha lá na Europa, mas ele voltaria para o clube do seu coração e estaria em contato com amigos”, disse o comandante rojo.

“Entendemos se ele quiser ficar na europa. Mas ele já está jogando por lá há muitos anos e seria bom se ele voltasse a ficar com seus amigos aqui. Se eu chamar, ele me atende. Se tenho que participar (das negociações), participarei”, completou Falcioni.

Sergio Aguero subiu das categorias de base ao profissional do Independiente em 2004 e defendeu a camisa roja por dois anos antes de seguir rumo a europa. O argentino então defendeu o Atlético de Madrid por cinco anos e depois se transferiu para o Manchester City.