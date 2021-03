Waléria, noiva de Caio, revela detalhes do casamento que planeja para depois do BBB21: ‘Muito sonhado por nós’ | fora da casa

No BBB21, um dos nomes que o fazendeiro Caio mais fala é o de Waléria , sua noiva, com quem vive um relacionamento há cinco anos. Na casa mais vigiada do Brasil, o brother já repetiu algumas vezes sobre o sonho do casamento com a amada e até já intimou o amigo Rodolffo a cantar em sua festa ao lado da dupla dele, o sertanejo Israel.

Sarah, Juliette e Gilberto também já garantiram que estarão presentes no “festão”, que promete acontecer após o fim desta edição.

A #RedeBBB, em busca de detalhes sobre o casamento que vem por aí, conversou com Waléria. Ela fica animada ao ouvir os planos do noivo no reality, diz que será “um sonho” ter o show de Israel e Rodolffo, mas reforçou que o casal esperará um melhor momento para o evento por conta da pandemia de Covid-19.

“É um momento muito sonhado por nós, desde o noivado. Queremos a realização de uma cerimônia para essa bênção divina“.

Waléria explica que ela e Caio já conversaram sobre alguns detalhes do casamento antes mesmo do confinamento. No entanto, ela prefere fazer surpresa com detalhes:

“O que posso dizer é que a Manuella e Alice serão daminhas. Sobre o vestido, posso dizer que será branco, o resto é surpresa! Já tenho alguns detalhes na minha cabeça, mas, quando começar os preparativos, vou aperfeiçoando.”

Manuella, de 1 ano e 5 meses, é filha do casal. Alice, de 6 anos, também é filha do fazendeiro, porém fruto de um relacionamento anterior.

Show de Israel e Rodolffo:

Caio e Rodolffo no BBB21 — Foto: Globo

Quem acompanha o BBB21 sabe que a amizade de “Caiolffo” – Caio e Rodolffo – surgiu logo no início da edição, quando o fazendeiro confessou que era fã do sertanejo. Rodolffo demonstrou surpresa ao dividir com ele um espaço na casa mais vigiada do Brasil.

Para Waléria, ter um show de Israel e Rodolffo no casamento será um sonho realizado: “Sempre soube que essa amizade era um sonho do Caio. Vai ser mais uma realização ver um ídolo, que hoje se mostra amigo, nesse dia tão importante pra nós!”.

Raio-X BBB21: Caio – 13/03

Caio completou cinco anos de relacionamento com Waléria durante o confinamento do BBB21. O brother chegou a chorar e fez uma declaração à amada no Raio-X. Ela, convidada pela #RedeBBB, também teve a chance de se declarar ao fazendeiro (confira a declaração) e agora define o que seria o seu “casamento dos sonhos” com o brother:

“Um dia que nos demonstre em detalhes nossas famílias unidas, nossos amores Manuella e Alice, com o único propósito: a celebração do nosso amor!” .