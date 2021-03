Wayra conta com 26 vagas para diversas áreas

A Wayra, hub de inovação e fomento à tecnologia da Vivo no Brasil está com 26 novas vagas de emprego abertas para quem busca uma oportunidade para se recolocar profissionalmente e deseja atuar em um ambiente inovador. Atualmente, há vagas para as startups Econodata, Proradis, RankMyApp e Iupay.

Econodata

A primeira, uma plataforma assertiva de dados de prospecção B2B, aliás, é a que oferece o maior número de vagas. São 10 oportunidades para atuação home office em posições de Pré-Vendas (SDRs e BDRs), TI (Tech Lead, Data Engineer, Full Stack Developer), Customer Success e Sales Executive. Com salários acima do mercado, a empresa conta, ainda, com uma vaga de estágio para Developer. Para concorrer, os interessados devem cadastrar o currículo no site https://vagas.econodata.com.br.

Proardis

A Proradis, por sua vez, oferece nove vagas para as funções de Executivo de Contas, Desenvolvedor Full Stack, Product Owner, Analista de Relacionamento e Estagiário de Relacionamento. A healthtech que tem como principal objetivo desenvolver soluções para o mercado de radiologia e diagnóstico por imagem, aceita inscrições por meio da sua página de carreiras, disponível em https://proradis.solides.jobs.

RankMyAPP

São seis vagas disponíveis na startup focada em estratégia de mobile marketing, com foco nas posições de Account Manager, Analista de dados, Analista de QA Júnior, Executivo de vendas, Desenvolvedor(a), Full-Stack Pleno/Sênior (Remoto), e Business Operations Coordinator. Os interessados em integrar o quadro de funcionários da RankMyAPP devem cadastrar seus currículos no site da Gupy.

Iupay

Por fim, a Iupay está com uma vaga para Senior Software Engineer. A startup de pagamentos para pagadores e emissores busca um profissional formado em Engenharia da Computação, Ciência da Computação ou áreas correlatas. Os interessados devem enviar currículo atualizado para o e-mail [email protected], indicando o cargo no assunto.

Sobre a Wayra

Para conhecer mais sobre a Wayra e as startups que compõem o seu ecossistema, basta acessar o site https://br-pt.wayra.com/. A iniciativa oferece uma interface única entre empreendedores e uma rede de grandes corporações, governos e outros parceiros nos países onde a Vivo e Telefônica estão presentes.