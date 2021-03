Webmotors busca profissionais para área de TI

A Webmotors, plataforma de negócios e de soluções para o?segmento automotivo, está focada na criação de novas soluções digitais e, para suportar a nova demanda, anuncia a abertura de mais de 40 vagas na área de tecnologia.

Atualmente, o Webmotors possui mais de 33 milhões de visitas mensais, 2 milhões de leads e 140 milhões de pesquisas por veículos. Desde 2002, o Grupo Santander Brasil é o principal controlador da empresa, que conta, ainda, com participação acionária da Carsales, uma empresa australiana de tecnologia, especializada no segmento automotivo.

Com isso, a plataforma tem crescido consideravelmente nos últimos anos e, agora, deseja criar ainda mais soluções inovadoras para o mercado digital, facilitando o dia a dia e as transações com os clientes.

Neste sentido, as posições disponíveis são todas para as áreas de TI. Dentre elas, destacam-se as funções de Agilista, Analista de Negócios, Analista de Qualidade, Analista de UX, Cientista de Dados, Coordenador de TI, Desenvolvedor Back End, Desenvolvedor Front End, Engenheiro de Dados, Gerente de TI e Product Manager.

Ainda, é importante enfatizar que as oportunidades são para candidatos de todas as regiões do Brasil. Isso porque, a depender da localidade, é possível trabalhar no formato remoto.

Como se inscrever?

Para se inscrever e saber mais detalhes sobre cada vaga, basta acessar a página de carreiras da Webmotors disponível na plataforma Gupy. Os requisitos variam de acordo com a posição desejada, todavia, é fundamental ter algumas habilidades para concorrer às vagas, como curiosidade, agilidade e vontade de aprender e inovar.

