WhatsApp Android e iOS com nova opção de busca por figurinhas

O WhatsApp, aplicativo de mensagens instantâneas, anunciou através de sua conta no Twitter nesta semana, que está desenvolvendo uma nova funcionalidade no aplicativo que deve buscar figurinhas.

No texto publicado, alguns exemplos relacionados a novidade foram dados. Utilizaram as seguintes frases como teste: “I ?? you” (eu te amo) e “I know” (eu sei). Estas foram colocadas na opção de busca, que logo deu sugestões relacionadas aos termos, ou seja, facilitando a conversação.

Além dessa possibilidade, o aplicativo terá a capacidade de entender emojis como parte da expressão digitada, algo que também deve facilitar a comunicação. No entanto, não foi esclarecido se haverá suporte para os usuários brasileiros e se a nova função irá permitir figurinhas não oficiais, ao menos no primeiro momento.

Novo recurso promete acelerar mensagens de voz

O WhatsApp pretende liberar uma nova função que deve acelerar os áudios enviados em primeira e em segunda mão, como no caso de áudios encaminhados. A opção ainda está sendo testada e, se for bem avaliada, os usuários que não gostam de ouvir longos áudios e com muitas pausas, poderão adiantar em 1,5x ou 2,0x de velocidade.

O aplicativo de mensagens instantâneas também disponibilizará um programa Web Beta para clientes beta de iOS e Android, de acordo com a WABetainfo.

O WABetaInfo também informou que a plataforma abrirá um novo programa beta para as versões Web, Desktop e Portal do mensageiro. Neste novo serviço, o telefone do usuário não precisará estar conectado à internet, podendo ainda utilizar até quatro dispositivos numa mesma conta.

Outros aplicativos, como Facebook e Telegram também estão tentando aderir novos projetos para garantir uma praticidade e maiores vantagens em suas plataformas.

WhatsApp não funcionará em alguns celulares em 2021

Um grande lote de celulares vão irão mais suportar o mais famoso aplicativo de mensagens, o WhatsApp, atualmente considerado o principal aplicativo de mensagens instantâneas do mundo. A justificativa é a incompatibilidade de alguns aparelhos que entraram em desuso em 2021.

Na lista de aparelhos de grandes marcas, estão a Samsung, Motorola e Sony. O que chamou ainda mais atenção foi a presença do iPhone, o que nunca aconteceu antes.

Veja, abaixo, a lista de celulares que o WhatsApp não vai funcionar:

LG Optimus Black (e anteriores);

Motorola Droid RAZR;

Samsung Galaxy S II;

HTC Desire;

iPhone 1, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4.

É importante ressaltar que o não funcionamento do aplicativo nos celulares independem se estão atualizados ou não.