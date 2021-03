Xavi recomenda Joachim Löw, técnico da Alemanha, ao Barcelona: ‘Encaixaria bem’

Atual técnico do Al Sadd, do Catar, o ex-meio-campista Xavi opinou que Joachim Löw, treinador da Alemanha, “encaixaria” bem no Barcelona num futuro próximo.

Em entrevista ao jornal alemão Suddeutsche Zeitung, o espanhol enumerou as qualidades que admira em Löw e opinou que elas vão de encontro à famosa “filosofia Barça”.

“A Alemanha desenvolveu, ao longo dos anos, uma compreensão diferente do futebol, que me lembra muito a da Espanha e do Barcelona da minha época. Se Löw seria um bom candidato para o Barcelona? Sim, por sua forma de entender o jogo, e também por sua personalidade. Encaixaria bem”, salientou.

“Löw é um nome de luxo. Ele quer espetáculo e futebol ofensivo sempre. Foi assim que se tornou campeão do mundo”, completou.

Técnico campeão da Copa do Mundo de 2014, no Brasil, Joachim Löw está em fim de ciclo na seleção da Alemanha.

Recentemente, ele revelou que deixará o comando da equipe após a Eurocopa-2020, que será disputada neste ano por causa da pandemia de COVID-19.

Na Espanha, já se sabe que o Real Madrid acompanha a situação de perto, já que Zinedine Zidane está nos planos da Juventus.

O Barça, por sua vez, deve seguir com Ronald Koeman à frente do projeto, pelo menos por mais uma temporada.

Em entrevista em 2016, por sua vez, Löw indicou que não tem a intenção de trabalhar na Bundesliga depois de deixar a Alemanha.