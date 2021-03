Zeca lamenta bobeadas nas bolas paradas

O Vasco tropeçou no Madureira na tarde deste sábado pela sexta rodada do Campeonato Carioca. Depois de abrir 2 a 0 no placar, o Cruzmaltino cedeu o empate. Os dois gols do Madureira saíram em cobranças de falta em direção à área.

Após a partida, o lateral Zeca, que marcou um golaço num chute de fora da área, lamentou as falhas defensivas do time.

“O grupo vem conversando bastante. A gente tem tomado gol de bola parada e vem treinando bastante. A gente tava bem, mas aconteceu essa infelicidade de tomar esses gols. A gente queria ganhar o jogo, mas vamos trabalhar para não ficar tomando esses gols de bola parada”, disse o lateral na saída do campo do estádio Los Larios, em Xerém.

Nos minutos finais do jogo, muitos vascaínos, especialmente Zeca, reclamaram da “cera” feita pelos atletas do Madureira. Para o jogador do Vasco, os adversários mostraram duas posturas diferentes, uma quando estavam atrás no placar e outra quando conseguiram o empate.

“Quando eles estavam perdendo eles tocavam a bola rápido, mas quando empataram o jogo, eles ficaram enrolando no campo. Ficamos muito tempo parados e então eu só reclamei por isso, pra deixar o jogo rolar. As duas equipes estavam buscando o gol e então não tinha porque ficar caindo no chão ou algo assim”, afirmou Zeca.

“Nossa equipe buscou o gol até o final. Infelizmente não conseguimos a vitória mas conquistamos um ponto”, concluiu.

O Vasco segue fora do G-4 do Carioca, com seis pontos em igual número de jogos. Na próxima rodada, vai enfrentar o Fluminense na terça-feira, em Volta Redonda.