​​​​​​​Fluminense liga o sinal de alerta no Campeonato Carioca

Após emplacar três vitórias seguidas no Campeonato Carioca, o Fluminense amargou uma derrota e um empate. O Tricolor está fora do G-4 e já ligou o sinal de alerta. O goleiro Marcos Felipe ressalta a importância do torneio para o Flu.

“Lógico que nossa colocação preocupa. Carioca é um campeonato importante. Muitos falam que é um campeonato de disputa menor, mas é importante para a gente também. Temos que levar todo jogo a sério. Não é levar como treinamento, não. Nossa equipe tem buscado isso internamente, se fortalecer, levantar um ao outro, mais motivação, ânimo, para que possamos conquistar esse campeonato, que é muito importante para a gente, sim”, destacou o goleiro Marcos Felipe.

Nas duas últimas rodadas, já com a maioria dos jogadores titulares, o Fluminense perdeu para o Volta Redonda e empatou com o Vasco. O sistema defensivo tricolor recebeu críticas. O Flu levou quatro gols nestes dois jogos, sendo três do Voltaço e um do Vasco.

“Sabemos que o futebol é coletivo. Não podemos simplesmente pontuar a parte defensiva como ponto frágil da equipe. Temos de ver em um todo o que tem acontecido. Não saímos culpando o setor defensivo ou individualmente os jogadores. Procuramos tentar um ajudar ao outro, para que todos os setores venham a ser melhorados”, acrescentou Marcos Felipe.

O Fluminense está na quinta colocação do Campeonato Carioca, com dez pontos, um a menos do que o Madureira, quarto colocado. O G-4 define os classificados para as semifinais do Estadual. O Tricolor vai buscar se reabilitar contra o lanterna Macaé, nesta terça-feira, às 21h35, no Raulino de Oliveira.