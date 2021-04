​​​​​​​Gabriel Pec destaca força do Vasco e mira artilharia do Carioca

Revelado pelo Vasco, Gabriel Pec vai se consolidando no time profissional e está em alta na temporada 2021. Ele fez o quarto gol na vitória de virada do Gigante da Colina sobre o Bangu, neste sábado, no Raulino de Oliveira, pela 8ª rodada do Campeonato Carioca.

“Quero agradecer a Deus. Estou muito feliz pelo momento que estou vivendo. Trabalho bastante para isso. Dar parabéns ao grupo. Sem eles não estaria conseguindo fazer estes gols. Dizer que estamos vindo fortemente, mas manter os pés no chão, porque ainda tem muita coisa para gente conquistar”, declarou Gabriel Pec.

A vitória foi fundamental para o Vasco, que busca um lugar no G-4 do Carioca e, consequentemente, para as semifinais. Gabriel Pec mostra confiança no time.

“Vamos chegar, sim. A gente trabalha bastante para isso. Agora estamos conseguindo desenvolver melhor nosso jogo e uma prova foi hoje (sábado). Fizemos quatro gols em uma partida. Agora é continuar a trabalhar e brigar pelas semifinais e buscar o título”, afirmou.

O Vasco luta pelo G-4 e Gabriel Pec está na briga pela artilharia. Foi o quarto gol dele no Carioca. O jovem atacante, de 20 anos, tem um menos do que Alef Manga, do Volta Redonda, e Rodrigo Muniz, do Flamengo.

“Tenho este objetivo (de ser artilheiro do Carioca), mas jogo para o grupo. As coisas acontecem naturalmente”, avisou Pec.

O atacante foi lançado no time profissional em 2019. Na última temporada, ganhou mais chances. Agora, está conquistando mais protagonismo.

“Eu passei bastante coisa e pude amadurecer. Eu sempre trabalho com força. É continuar fazendo gols para dar alegrias à torcida vascaína”, encerrou.