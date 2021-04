​​​​​​​Nenê enaltece eficiência do Fluminense na bola parada

A bola parada é uma arma do Fluminense e foi assim que a equipe construiu a vitória sobre o Botafogo, neste sábado, no Maracanã, pelo Carioca. Nenê levantou para Nino marcar. O meia-atacante destaca que isso pode ser um trunfo para a Libertadores, principal objetivo do Tricolor na temporada. Nenê, inclusive, não esconde a ansiedade para a estreia do Fluminense. Na quinta-feira às 19 horas (de Brasília), o time encara o River Plate, no Maraca.

“Às vezes o jogo está truncado, marcação intensa, principalmente na Libertadores, então a bola parada pode decidir o jogo. Várias vezes já treinamos e fizemos gols desta maneira. Terceiro que já consagro o Nino. Ele tem de me agradecer. Então agora é pensar totalmente no jogo de quinta e ansioso para chegar logo”, declarou Nenê.

No começo do segundo tempo, ele cobrou falta para a área e viu Nino ganhar pelo alto e marcar o gol da vitória. Com o resultado, o Fluminense garantiu classificação para a semifinal do Campeonato Carioca. Agora, foco total na Libertadores.

De olho na estreia no torneio, o técnico Roger Machado lançou no clássico uma formação com uma trinca de volantes, com Wellington, Martinelli e Yago Felipe. Desta maneira, Nenê atuou pelo lado esquerdo, enquanto Kayky foi o ponta pela direita.

O Fluminense está no Grupo D da Libertadores. Além do River Plate, rival da estreia, o Tricolor também vai enfrentar o Junior Barranquilla e o Santa Fe.