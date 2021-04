05 filmes sobre a Idade Moderna: confira quais são eles!

05 filmes sobre a Idade Moderna: uma lista completa

Você sabia que é possível estudar um dos períodos mais importantes de toda a história da humanidade através de filmes?

É muito importante que você revise constantemente os principais acontecimentos da Idade Moderna, uma vez que eles aparecem com frequência nas principais provas do país, com um destaque para o ENEM e para os vestibulares.

05 filmes sobre a Idade Moderna: Conheça quais são eles

Com cerca de 300 anos, a Idade Moderna é uma importante parte da história do Ocidente. O período se inicia após a Idade Média e termina somente no ano da Revolução Francesa, em 1789. Alguns historiadores afirmam que a Idade Moderna se inicie no ano de 1492, com as Grandes Navegações, enquanto outros afirmam que ela se iniciaria no ano de 1453, com a tomada de Constantinopla pelos turcos.

Porém, independentemente de quanto tenha se iniciado, o período é de extrema importância para a história da humanidade, uma vez que foi marcado por grandes mudanças na Europa e que percorreram todo o mundo. Entre essas, podemos citar: a Reforma Protestante, o Renascimento, a Contrarreforma Católica e a colonização da América e da Ásia.

05 filmes sobre a Idade Moderna: A lista

Você pode aproveitar a grande quantidade de produções a respeito da Idade Moderna para estudar o período enquanto se diverte. Vale ressaltar que alguns acontecimentos do período moderno estão entre aqueles mais cobrados pelas provas de história. Os vestibulares, por exemplo, abordam com frequência questões sobre essa fase da história humana.

Dessa forma, vamos ver, a seguir, uma lista de 5 filmes para que você possa entender um pouco mais sobre esse período tão importante: