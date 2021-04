“1.562 cargos vagos”, afirma delegado

Um novo concurso PC GO pode entrar no radar dos concurseiros. A Assembleia Legislativa do estado confirmou a solicitação de novo edital com 418 vagas, no entanto, o número solicitado é bem menor do que as vacâncias.

Isso porque, de acordo com a publicação divulgada em redes sociais do delegado Humberto Teófilo, o órgão conta com 1.562 cargos vagos. A maioria das vacâncias se concentram nos cargo de agente, veja:

Concurso PC GO cargos vagos

A solicitação para as 418 vagas ainda não foi autorizada. As vagas solicitadas se dividem da seguinte forma:

115 vagas para escrivães de polícia; e

303 para agentes de polícia

A solicitação foi encaminhada pelo secretário de Estado no inicio de 2021, que explicou que o quadro atual de servidores se encontra igual ao de trinta anos atrás, quando os índices de criminalidade eram menores.

Com a solicitação encaminhada, a comissão de orçamento do governo do estado deverá avaliar e autorizar a realização do certame. Com a autorização será dado início a todos os trâmites burocráticos que antecedem a publicação do edital.

O deficit nos servidores da PC GO também foi mencionado em recomendação do Ministério Público em 2020.

O prazo para que o certame fosse concluído era de um ano, contados a partir do recebimento da recomendação.

O promotor recordou no documento que o novo regime fiscal , com vigência até 31 de dezembro de 2026, não vedou a realização de concursos públicos para a Secretária de Segurança Pública.

A recomendação de um novo concurso veio após investigação para apurar irregularidades no quadro de servidores da polícia. O promotor, então, recebeu a informação de que 45% dos cargos estavam vagos.

Além disso, a recomendação orientou que o pessoal da PC GO fosse remanejado em até 180 dias, para dotar todas as delegacias com pelo menos um agente e/ou escrivão.

Quanto ganha um PC GO

O subsídio inicial do último concurso PC GO foi de R$ 1.500, mas os salários dos atuais servidores que podem ser encontrados no Portal da Transparência é bem maior.

Um servidor na menor classe de Agente (1I), atualmente, recebe R$ 8.846,23. No portal de transparência do órgão, é possível encontrar Agentes que recebem por volta de R$ 9 mil até R$ 10 mil.

Já a remuneração de Escrivão também tem valores altos, indo de R$ 7 mil até R$ 10 mil, de acordo com a classe.

O servidor da menor classe está embolsando de R$ 8 a R$ 9 mil, mas é possível um Escrivão chegar a ganhar até R$ 11 mil.

Qual idade máxima para prestar concurso para PC GO

Conforme o último edital do concurso PC GO, não há idade máxima para prestar o concurso público de Policial Civil.

Em relação à idade, o único ponto é de que o candidato deve ter, no mínimo 18 anos no momento da posse.

No entanto, há outros pré-requisitos importantes para quem desejar ser um policial na PC GO. Além de cumprir a escolaridade exigida, que é de nível superior, candidato precisa ter:

Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no mínimo, categoria “B” – somente para o cargo de Agente

Estar quite com as obrigações eleitorais

Apresentar prova de quitação com a Fazenda Pública e declaração sobre acumulação de cargos

Último concurso PC GO

O último concurso PC GO ocorreu em 2016 e foi organizado pelo Cebraspe. Na época, foram ofertadas, ao todo, 500 vagas, divididas entre Agente e Escrivão. Foram distribuídas:

220 vagas para Escrivão , sendo 11 para PcD

vagas para , sendo 280 vagas para Agente, sendo 14 para PcD

Ambos os cargos exigiam nível superior completo, sendo que para o cargo de Agente era preciso ter também CNH tipo “B”. Os candidatos tiveram que passar pelas seguintes etapas:

provas objetivas e discursiva

avaliação médica

avaliação de aptidão física

avaliação psicotécnico

prova de digitação (somente para Escrivão)

avaliação de vida pregressa e investigação social

As provas objetivas eram divididas da seguinte forma:

20 questões de Conhecimentos Básicos

30 questões de Conhecimentos Gerais

20 questões de Conhecimentos Específicos

A pontuação máxima nas provas objetivas é de 70 pontos e as provas discursivas é de 20 pontos. Confira o edital completo PC GO: clicando aqui.

Quais matérias estudar para o concurso PC GO

Conhecimentos básicos (ambos os cargos)

língua portuguesa

noções de informática

Conhecimentos gerais (ambos os cargos)

legislação penal extravagante

legislação específica

Conhecimentos específicos (ambos cargos)

noções de direito constitucional

noções de direito administrativo

noções de direito penal

noções de direito processual penal

Resumo concurso

Situação: requisitado

Vagas: 418

Cargos: Escrivão e Agente

Escolaridade: nível superior

Salários: podem chegar até R$ 10 mil

Último edital do concurso PC GO: 2016, Cespe

Link para último edital PC GO

