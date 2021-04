Existem diversos animes que, aos olhos do público, são vistos com muitas ressalvas, afinal, as tramas inusitadas são capazes de provocar sentimentos mistos. Nessas produções, há ação exagerada, imagens surreais e personagens cheios de manias estranhas, indo muito além de certas cenas vistas em animes clássicos como Dragon Ball Z e One Piece.

Portanto, com essa lista, conheça 10 animes incríveis que possuem tramas inusitadas!

10. Assassination Classroom

(Fuji Television/Reprodução)Fonte: Fuji Television

Um thriller de ficção científica imprevisível, Assassination Classroom (ou Ansatsu Kiyoshitsu, no original) combina invasão extraterrestre com drama adolescente, sendo ambientado na sala de aula de uma escola. O personagem principal, uma criatura amarelada cheia de tentáculos, deseja destruir o mundo.

Mas há uma esperança para a humanidade: seus alunos precisarão assassiná-lo, o que não parece ser uma tarefa tão fácil assim. Dessa forma, os episódios abordam todas as investidas dos estudantes, enquanto se afeiçoam pela figura de seu incrível professor alienígena.

9. Shimoneta

(Tokyo MX/Reprodução)Fonte: Tokyo MX

Nesse anime, os espectadores são transportados para um futuro distópico, no qual todas as formas de linguagem e pensamentos vulgares são proibidos. Ou seja, nenhum palavrão ou insulto pode sair da boca dos personagens.

O governo autoritário faz o possível para controlar os cidadãos com punho de ferro até que os famigerados terroristas começam a planejar um contra-ataque.

8. Sekko Boys

(Tokyo MX/Reprodução)Fonte: Tokyo MX

Este é facilmente um dos animes mais surreais dos últimos tempos. Quatro bustos de pedra desejam se destacar no mundo do entretenimento com a ajuda de um gerente humano. Em mais de um aspecto, os quatro protagonistas também zombam da cultura das celebridades.

O próprio conceito de usar estátuas imóveis para representar a fama é estranhamente engraçado, produzindo um efeito muito bem humorado no público.

7. Jingai-San No Yome

(Tokyo MX/Reprodução)Fonte: Tokyo MX

Por razões inicialmente inexplicáveis, o protagonista Tomari Hinowa é forçado a se casar com uma criatura conhecida como Kanenogi. Conciso e hilário em sua abordagem, o anime detalha esse estranho casamento com mecanismos narrativos cheios de criatividade. A mitologia centrada na trama é também um dos pontos que merecem destaque nessa história.

6. Mysterious Girlfriend X

(Tokyo MX/Reprodução)Fonte: Tokyo MX

O casal principal vive uma paixão grandiosa e pode ficar junto pelo resto de suas vidas, tendo em vista que eles possuem uma peculiaridade estranha: os dois são fascinados pela baba um do outro.

Dessa maneira, ao longo dos episódios, os personagens trocam sua saliva de maneiras extremamente nojentas, até que seu vínculo se transforme em um relacionamento romântico completo.

5. Bananya

(TV Tokyo/Reprodução)Fonte: TV Tokyo

Composto por apenas 13 episódios muito curtos, Bananya é um anime bizarramente envolvente. No centro de sua narrativa, está uma espécie de gato que vive perpetuamente dentro de bananas e um deles nutre o sonho de tomar banho de chocolate com seus colegas.

A simplicidade da narrativa é algo que chama a atenção do público e o traço da animação é bastante cativante em vários níveis, mostrando o cotidiano desse gatinho sonhador.

4. Kill La Kill

(MBS/Reprodução)Fonte: MBS

O anime gira em torno de uma estudante que busca vingança pelo assassinato de seu pai. Mas isso não é tudo. Em sua busca, a protagonista também entra em conflito com um presidente do conselho estudantil e com sua própria mãe, que dirige um império da moda. Com isso, todos os personagens desenvolvem poderes devido às suas roupas sobrenaturais.

3. Cells At Work!

(Tokyo MX/Reprodução)Fonte: Tokyo MX

E se as células humanas e outras entidades microscópicas tivessem emoções próprias? Cells At Work! se infiltra no corpo humano para mostrar a relação de todos esses pequenos seres durante suas funções.

Nesse contexto, os glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos ganham destaque, já que estão apostos a todo momento para combater diferentes micróbios intrusos que surgem para trazer doenças constantes.

2. Saint Young Men

(A-1 Pictures/Reprodução)Fonte: A-1 Pictures

Buda e Jesus Cristo são melhores amigos e dividem um apartamento em Tóquio. Cada episódio documenta as experiências de ambos tendo vidas comuns. Ao invés de envolver questões religiosas, os personagens possuem diversas questões interessantes que são passíveis de identificação com o público. Inclusive, eles fazem compras e jogam videogame.

1. Bobobo-Bo Bo-Bobo

(TV Asahi/Reprodução)Fonte: TV Asahi

No século 31, a notória Hair Hunt Troop aterrorizou populações de civis inocentes, atacando diretamente seus cabelos. Bobobo e seus aliados desejam desmantelar o império em ascensão dos Hair Hunters usando o odor corporal e os pelos do nariz como armas. Pois é!