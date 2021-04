10 casais de séries que deveriam ter ficado juntos

Alguém falou em casais de séries?

Quem nunca assistiu uma série torcendo para o casal principal ficar junto e acabou se frustrando depois de um tempo? São tantas injustiças que ficou até difícil preparar essa lista!

Separamos apenas 10 casais que mereciam ter ficado juntos, mas garantimos que esta lista poderia ser bem maior. Confira os principais!

10. Slater e Jessie (Uma Galera do Barulho)

Existem casais que simplesmente possuem uma química absurda mesmo que não consigam funcionar juntos, como é o caso de Slater e Jessie. Desde a versão original até o reboot, é possível ver como os dois personagens funcionam bem juntos, mesmo que um deles esteja em um casamento feliz – como é o caso de Jessie.

9. Haley e Andy (Modern Family)

Uma das maiores séries de comédia dos últimos anos, Modern Family acabou em sua 11ª temporada e o desfecho romântico de Haley, uma das personagens principais, deixou alguns fãs decepcionados.

O romance com Andy ocorreu na 6ª temporada e eles combinavam perfeitamente. No entanto, ela acaba o seriado voltando com seu ex, Dylan, com quem tem gêmeos.

8. Angel e Cordelia (Angel)

Quando Angel ganhou sua própria série – spin-off derivado de Buffy, a Caça Vampiros – muitas possibilidades se abriram para o personagem e a relação dele com Cordelia deixou os fãs empolgados para ver o que seria do casal.

Eventualmente, o romance começou a ser desenvolvido, mas Angel morreu/transcendeu antes de poder desenvolver melhor a relação com Cordelia.

Jackie acabou entrando em alguns relacionamentos ao longo da série, mas ninguém encaixou tão bem com sua dinâmica quanto Hyde. Eles tinham química e o sentimento de despertar sempre o melhor um no outro, gerando conforto e confiança a cada novo episódio.

Os outros relacionamentos de Jackie, como o com Michael Kelso ou Fez, não chegam perto do que ela teve com Hyde.

6. Alex e Jo (Grey’s Anatomy)

Quem assiste Grey’s Anatomy já deve estar acostumado a se frustrar e com o relacionamento interrompido entre Alex e Jo não foi diferente.

Eles nutriam uma relação de confiança e vulnerabilidade por muito tempo, ajudando um ao outro a superar os traumas que cada um mantinha. No entanto, o desfecho de Alex terminando com Jo via carta para ficar com Izzie foi absolutamente frustrante.

O personagem de Matt Bomer foi construído como alguém incapaz de desenvolver um relacionamento amoroso duradouro, mas sua relação com Sara poderia provar o contrário.

No entanto, ele acabou traindo sua confiança de um jeito imperdoável e ela deixou claro que seria impossível voltar. No fim, eles seguiram como amigos.

4. Sam e Diane (Cheers)

A dinâmica amor e ódio nunca foi tão bem representada como neste casal, o que faz com que a primeira temporada de Cheers seja tão divertida.

Sam e Diane representam um caso específico de casal que não deu certo: foram muitas idas e vindas até que, no fim, eles perceberam que não funcionavam juntos, o que deixou o público frustrado, afinal, ficava claro que os personagens nutriam sentimentos fortes um pelo outro.

3. Rory e Logan (Gilmore Girls)

Logan ficou desmotivado quando Rory negou seu pedido de casamento e o relacionamento dos dois acabou ali, momentaneamente. No retorno de Gilmore Girls, em 2016, nós vemos a dupla junta novamente, mas apenas como um caso.

Logan está em um relacionamento com a personagem Odette e leva um tempo até que Rory perceba que aquilo é insustentável. Ela acaba grávida com um potencial filho de Logan, mas nunca tivemos a confirmação.

Um grande exemplo de casal que desperta o melhor um no outro quando estão juntos! Alexis começa como uma garota mimada e sem muitos objetivos além de reclamar, mas é lindo ver o quanto ela cresce durante a série – e sua relação com Ted tem grande influência no processo.

O término do casal acontece na última temporada do seriado e é doloroso ver o quanto eles tinham tudo para dar certo se tivessem se encontrado em um momento diferente da vida.

1. Barney e Robin (How I Met Your Mother)

HIMYM tem fama de deixar os fãs frustrados quando se trata de casais e esse é um dos principais exemplos. Barney e Robin tinham uma visão de mundo parecida, afinal, apesar de serem agitados, mostravam um lado vulnerável quando estavam juntos.

Eles acabam se casando, mas veem que nada funciona e se separam, gerando grande decepção em quem esperou por muitas temporadas na expectativa de vê-los juntos e felizes.

Foi bom enquanto durou – mas a gente torcia para que tivesse durado mais!