10 filmes sobre a Segunda Guerra Mundial: veja quais são eles

10 filmes sobre a Segunda Guerra Mundial: confira!

A Segunda Guerra Mundial foi um dos principais acontecimentos de toda a história da humanidade. Dessa forma, não é de se surpreender que existam tantas produções cinematográficas que retratam o evento.

Assim, você pode se beneficiar dessa abundância de filmes para se divertir e estudar para os seus vestibulares ao mesmo!

Filmes sobre a Segunda Guerra Mundial: a lista

As produções cinematográficas são capazes de retratar momentos históricos e nos ensinar um pouco além do que os textos conseguem.

Dessa forma, é perfeitamente possível assistir a um bom filme e estudar para um vestibular ou para a prova do ENEM ao mesmo tempo.

Vamos ver, a seguir, algumas dicas de filmes sobre a Segunda Guerra Mundial para entender ainda mais sobre o conflito que marcou a história da humanidade.

A Lista de Schindler — relatando uma história real, o filme retrata uma reviravolta na vida Oskar Schindler, que desempenhou um importante papel na Segunda Guerra Mundial.

O Menino do Pijama Listrado — apesar de não ser baseado em fatos reais, o filme conta uma emocionante história sobre a inocência de duas crianças e as suas consequências durante o conflito.

Bastardos Inglórios — o filme realiza um retrato cômico e sanguinário de um pelotão de soldados judeus determinados a eliminar o maior número possível de nazistas.

O Regaste do Soldado Ryan — clássico do cinema, o filme retrata o Dia D a partir da visão dos soldados americanos.

O Jogo da Imitação — o filme relata a vida de Alan Turing, o pai da comunicação, e seu importante papel durante a Segunda Guerra Mundial.

A Queda: as últimas horas de Hitler — o filme retrata o fim da Segunda Guerra Mundial a partir da visão de Hitler, o líder nazista.

Olga — filme brasileiro que relata a perseguição que Olga Benário sofreu no Brasil até ser deportada para a Alemanha nazista. O filme conta ainda com detalhes sobre a situação política do país na época.

A Vida é Bela — filme italiano que retrata a determinação de um pai judeu para proteger seu filho dos horrores da guerra.

O corajoso Coração de Irene Sendler — o filme retrata a determinação de Irene em salvar o maior número de judeus durante a guerra.

O Zoológico de Varsóvia — o filme retrata um grande zoológico que foi brutalmente transformado em local para guardar armamentos dos nazistas.