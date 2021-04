10 jogos que completam 20 e 25 anos em 2021

Depois de conferir a lista com 10 jogos que completam 30 e 35 anos em 2021, é hora de conferir os títulos que, este ano, comemoram 20 e 25 anos de existência. Em nossa lista, há games que marcaram o início de franquias importantes, como Diablo, Resident Evil e Pokémon, e também outros que consagraram de vez séries já existentes, como Final Fantasy e GTA.

Confira abaixo a nossa lista com os jogos que completam mais de duas décadas em 2021:

25 anos (1996)

1. Resident Evil

A famosa franquia da Capcom que recriou o gênero Survival Horror teve seu primeiro capítulo lançado em 1996. Na época, o jogo chamava atenção pelo seu clima de terror e pelos quebra-cabeças que precisavam ser solucionados para avançar no game.

Resident Evil recebeu seu primeiro jogo em 1996Fonte: Wikipedia

Hoje em dia a franquia é uma das mais importantes da Capcom, e receberá um novo game em maio deste ano. Além disso, Resident Evil também ganhará uma nova animação e uma série, ambas exclusivas na Netflix.

2. Diablo

O game de RPG da Blizzard que conquistou o mundo chegou no último dia de 1996 (31/12). O título chamava atenção pela violência explícita e por trazer uma série de inovações, como um sistema randômico de fases e sua visão isométrica.

Diablo foi lançado no último dia de 1996Fonte: GOG

25 anos depois estamos à espera do lançamento do quarto game, que não deve chegar ao mundo antes de 2022. Entretanto, uma versão remasterizada de Diablo 2 e a versão mobile, chamada de Diablo Immortal, tem previsão de lançamento para este ano.

3. Super Mario 64

Considerado por muitos como a versão mais icônica da franquia, Super Mario 64 foi lançado 25 anos atrás junto com o console Nintendo 64. Na época, o game inovava por trazer gráficos 3D e uma ambientação livre, diferente da plataforma 2D que era padrão nos videogames anteriores.

Super Mario 64 foi um dos primeiros games lançados para o Nintendo 64Fonte: Nintendo

O game ganhou uma versão melhorada para Nintendo Switch em setembro no ano passado. Ela estava inclusa na coletânea Super Mario 3D All-Stars, que reúne além de Super Mario 64, os jogos Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy. Curiosamente, a coletânea parou de ser vendida no dia 31 de março, uma decisão da Nintendo para tornar a coleção um item único e raro.

4. Pokémon Red e Green

A popular franquia de capturar monstrinhos veio ao mundo, no Japão, em fevereiro de 1996 com os jogos Pokémon Red e Green. Vendidos separadamente, cada cartucho contava com criaturas diferentes, que poderiam ser trocadas com outros jogadores usando o cabo Game Link do portátil Game Boy.

Pokémon Red foi o primeiro jogo da franquia, ao lado de Pokémon GreenFonte: Nintendo

Mesmo fazendo um enorme sucesso, os jogos só chegaram na América do Norte dois anos depois, com a versão Green sendo substituída pela Blue. Para completar, o game ainda ganhou uma versão Yellow onde você começava sua jornada com uma criaturinha amarela chamada: Pikachu.

5. Tomb Raider

Parece que foi ontem, mas já se passaram 25 anos desde que o mundo foi apresentado à Lara Croft. A primeira aventura da heroína foi lançada em outubro de 1996 para SEGA Saturn e, posteriormente, PlayStation One e PC.

25 anos atrás o mundo conheceu pela primeira vez a heroína Lara CroftFonte: Tomb Raider Fandom

Além do “realismo” de Lara na época, o game chamava atenção pela liberdade do jogador de explorar tumbas, cavernas e calabouços. Isso sem falar no sistema de combate, que permitia atirar com duas pistolas e realizar saltos acrobáticos ao mesmo tempo.

20 anos (2001)

1. Halo

Uma das franquias mais famosas do Xbox, ganhou sem primeiro jogo em 2001. Chegando como uma das principais apostas do primeiro Xbox, na época, mal sabiam os jogadores que era apenas o início de uma longa jornada.

Halo: Combat Evolved chegou a ganhar uma versão remasterizada recentementeFonte: Steam

O jogo recebeu um remake em 2011 com gráficos e jogabilidade atualizada, e uma versão melhorada na Steam no ano passado. Vale lembrar que, em 2021, a franquia deve receber mais um título: Halo Infinite. Entretanto, até o momento, ainda não há uma data exata de lançamento.

2. GTA 3

Embora em 2001 GTA já tivesse três títulos lançados, foi com GTA 3 que a franquia explodiu em popularidade. Apresentando um game em terceira pessoa com um mundo livre para ser explorado, o jogo foi o mais vendido do ano com mais de 17 milhões de cópias, o que fez com que ele entrasse para a galeria de grandes franquias.

GTA 3 foi o primeiro jogo da franquia em mundo abertoFonte: Steam

Em contrapartida, o excesso de violência e apelo sexual do jogo fez com que muitos críticos tentassem promover um boicote e proibição da venda do jogo. Porém, isso só fez com que a curiosidade e o sucesso do game aumentassem ainda mais.

3. Silent Hill 2

O segundo capítulo da franquia de terror da Konami teve seu desenvolvimento iniciado logo após o término do primeiro jogo. Silent Hill 2 chegou aos consoles 128 bits como um dos mais esperados do ano. E a expectativa não foi em vão, já que o game é considerado por muitos como o melhor da franquia.

Silent Hill 2 foi um dos melhores jogos da geração 128 bitsFonte: Kotaku

O jogo ficou marcado também por conter diversos momentos memoráveis. Entre eles, a cena de James de olhando no espelho e a primeira aparição do temível inimigo: Pyramid Head.

4. Super Smash Bros. Melee

O segundo jogo da franquia Super Smash Bros foi lançado no final de 2001. O sucesso foi tanto que o game detém o recorde de título de Game Cube mais vendido da história.

Super Smash Bros. Melee foi o game mais vendido para o Game CubeFonte: Twitter

E boa parte desse sucesso deve-se a qualidade que o jogo apresentava. Além de gráficos impressionantes para a época, ele também trazia uma jogabilidade divertida, que criava combates únicos para o gênero de luta.

5. Final Fantasy X

O décimo título da franquia numeral de Final Fantasy também foi o primeiro na geração 128 bits. Nele, você controla Tidus, um astro do Blitzball que, durante uma partida, é sugado para um outro mundo cerca de 1000 anos a frente.

Final Fantasy X foi o primeiro game da franquia para a geração 128 bitsFonte: Steam

O game também foi um sucesso de vendas, tanto que rendeu uma continuação, Final Fantasy 10 – 2 lançada em 2003.