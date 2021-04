10 melhores filmes para crianças assistirem na Netflix

Os filmes infantis encantam desde os pequenos até os adultos. Pensando nisso, preparamos uma lista com boas opções de filmes para criancinhas na Netflix, mas que são ideais para toda a família.

Melhores filmes infantis na Netflix

Confira abaixo 10 produções incríveis que estão disponíveis na plataforma:

10. Matilda

Começamos a lista com um filme adorado pelas crianças dos anos 90 e que continua fazendo sucesso até hoje. O longa é uma adaptação do livro de Roald Dahl e acompanha Matilda (Mara Wilson), uma criança brilhante de apenas seis anos que precisa lidar com pais cruéis e distantes.

Após descobrir que a menina possui poderes mágicos, seu pai Harry (Danny DeVito) decide matriculá-la na escola controlada a mão de ferro pela diretora Agatha (Pam Ferris). Matilda encontra em sua professora, Honey (Embeth Davidtz), alguém carinhosa e disposta a ajudar.

9. Pequenos Grandes Heróis

Quando alienígenas invadem a Terra e sequestram os super-heróis, os seus filhos precisam se juntar para tentar salvar os pais e o mundo.

Este longa original Netflix é uma sequência autônoma de As Aventuras de Sharkboy e Lavagirl, lançado em 2005.

8. Crônicas de Natal

Após os irmãos Kate (Darby Camp) e Teddy Pierce (Judah Lewis) armarem um plano para flagrar a chegada do Papai Noel (Kurt Russell), a dupla acidentalmente quebra o seu trenó.

Agora, a dupla precisa se juntar ao bom velhinho e aos seus elfos para consertar o veículo e entregar os presentes a tempo de salvar o natal.

7. Bob Esponja: O Incrível Resgate

Em Bob Esponja: O Incrível Resgate, o herói e seu melhor amigo, Patrick Estrela (Bill Fagerbakke), tentam resolver o sumiço de Gary. A dupla acredita que o pet foi sequestrado e está preso na cidade perdida de Atlantic City.

6. Kung Fu Panda

Po (Jack Black) talvez seja o urso mais preguiçoso e desajeitado do Vale da Paz. Com um sonho secreto de se tornar uma lenda do kung fu, Po é surpreendido ao saber que foi o escolhido para cumprir uma antiga profecia.

Treinado pelos seus ídolos das artes marciais, o urso é a última esperança de defender a sua cidade e derrotar o traiçoeiro leopardo da neve Tai Lung (Ian McShane).

5. Shrek

Em um pântano distante, o ogro Shrek (Mike Myers) curte a solidão de seu lar. Tudo muda quando o seu espaço é invadido por uma série de personagens de contos de fadas, expulsos de seus lares por Lorde Farquaad (John Lithgow).

Determinado a recuperar a tranquilidade em que vivia antes, Shrek faz um acordo com Farquaad: o ogro resgata a bela princesa Fiona (Cameron Diaz) e em troca, os personagens podem voltar para as suas casas.

4. Space Jam: O Jogo do Século

Quando alienígenas tentam sequestrar Pernalonga (Billy West) e a sua turma para serem a principal atração do seu parque de diversões, o personagem propõe um jogo de basquete em troca de sua liberdade.

Para tentar vencer os vilões, Pernalonga irá contar com a ajuda de um dos maiores jogadores de basquete do mundo, Michael Jordan.

3. Uma Aventura Lego

Emmet (Chris Pratt) é apenas um lego comum que sempre segue as regras até ser confundido como a chave para salvar o mundo. O personagem é convocado para impedir os planos malignos do Sr. Negócios (Will Ferrell).

Infelizmente para Emmet, ele é completamente despreparado para a tarefa, mas dará tudo de si mesmo assim.

2. A Caminho da Lua

Original Netflix, A Caminho da Lua acompanha Fei Fei (Cathy Ang), uma adolescente inteligente que constrói a sua própria nave espacial para ir até à lua e provar ao seu pai a existência da deusa mística Chang’e (Phillipa Soo).

Chegando ao seu destino, a jovem conhece criaturas fantásticas que irão lhe ajudar a completar sua missão e retornar para casa.

1. Como Treinar o Seu Dragão

Soluço (Jay Baruchel) é um adolescente que vive na ilha de Berk, onde lutar e matar dragões é parte do dia a dia. Com visões progressistas e um estranho senso de humor, o menino se sente deslocado, mesmo com seu pai (Gerard Butler) sendo o chefe do clã.

Quando é enviado para a escola de luta contra dragão, o jovem se esforça para provar a todos que pode ser um verdadeiro Viking. Porém, quando se torna amigo do dragão Banguela, Soluço tem a chance de traçar um novo destino para o seu povo.