10 notícias de tecnologia para você começar o dia (01/04)

Bom dia! Separamos as principais notícias do mundo da Ciência e Tecnologia para você saber tudo o que aconteceu na última quarta-feira (31). Para conferir cada notícia na íntegra, basta clicar nos links a seguir.

1. Esposa de Elon Musk afirma que ‘está pronta para morrer em Marte’. Em uma entrevista, a cantora canadense de 33 anos revelou que pretende se mudar para o Planeta Vermelho após seu 50º aniversário.

2. Days Gone, Zombie Army 4 e Oddworld estão na PS Plus de abril. Oddworld já havia sido anunciado anteriormente; games podem ser baixados a partir de 6 de abril.

3. Furacão pode atingir litoral Sul do Brasil neste sábado (03). Um ciclone com movimento atípico deve retornar do oceano em direção ao continente no dia 3 de abril, deixando os meteorologistas em alerta.

4. IBM vende seu 1º computador quântico para clínica nos EUA. A instalação física de um computador quântico para um cliente é importante para que a IBM entenda quais tarefas serão demandadas.

5. ‘Pix messenger’ é uma demanda da sociedade, diz Banco Central. Durante uma live, o presidente do Banco Central afirmou que o uso do Pix para troca de mensagens denuncia a necessidade de unir mídias sociais aos meios de pagamentos.

6. Auxílio emergencial 2021 começa em 6 de abril: 4 parcelas de R$ 250. Governo federal confirmou nesta quarta-feira (31) os últimos detalhes da nova rodada de pagamentos.

7. Anvisa aprova uso emergencial de vacina da Janssen contra a covid. Governo Federal já comprou 38 milhões de doses do imunizante, mas que só devem chegar ao país no 3º e 4º trimestre deste ano.

8. O que vai mudar com a nova Lei do Governo Digital? Entenda. Com a lei, os órgãos públicos poderão emitir documentações assinadas eletronicamente, sem que a pessoa precise comparecer presencialmente para solicitar o serviço.

9. Manifest 3ª temporada: Jared pode ter um novo interesse amoroso, diz ator. 3ª temporada de Manifest será lançada na próxima quinta-feira (1).

10. Ditadura Militar: como e por que aconteceu o Golpe de 1964? O Golpe Civil-Militar de 1964 foi uma articulação golpista que suspendeu a ordem democrática e implantou uma ditadura militar no Brasil.