10 notícias de tecnologia para você começar o dia (02/04)

Bom dia! Separamos as principais notícias do mundo da Ciência e Tecnologia para você saber tudo o que aconteceu na última quinta-feira (01). Para conferir cada notícia na íntegra, basta clicar nos links a seguir.

1. Saiba se você foi aprovado no novo auxílio emergencial. As parcelas variam entre R$ 150 e R$ 375 e serão distribuídas a partir da próxima terça-feira (6).

2. Erupção vulcânica impressionante é fotografada do espaço. NASA e empresa privada de observação espacial divulgaram imagens incríveis da erupção do vulcão Fagradalsfjall.

3. Google cancela piada de 1º de abril por causa da pandemia. Pelo segundo ano seguido, brincadeira é deixada de lado em respeito ao momento difícil do combate à covid-19.

4. PSN tem ‘Promoção de Páscoa’ com até 75% de desconto; confira. Entre os títulos com desconto estão Red Dead Redemption 2, The Last of Us Part II, GTA V e Ghost of Tsushima.

5. 1º projeto de Hyperloop para aplicação comercial é revelado. Projeto é apontado como uma das estruturas mais sustentáveis já feitas.

6. NASA mostra rocha atingida por laser do Perseverance em Marte. O uso da tecnologia permitiu estudar a composição química da pedra que apareceu no caminho do rover e tinha 15 cm de comprimento.

7. Após valorizar 700%, criptomoeda brasileira é listada na Probit. O token MCO2, da empresa Moss.Earth, é o primeiro a ser listado em uma empresa do Top 30 global.

8. Dia da Mentira: os 10 maiores mentirosos das séries. No dia da mentira, diversos mentirosos famosos das séries merecem ser enaltecidos.

9. OMS recomenda que não se use ivermectina no tratamento da covid. Os especialistas da OMS fizeram 16 ensaios clínicos com 2.400 participantes nos quais a ivermectina não mostrou nenhum resultado.

10. Linguagem neutra: proposta de inclusão ou modismo passageiro? A proposta da linguagem neutra é incluir no discurso pessoas que não se identificam com os gêneros masculino e feminino.