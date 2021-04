10 notícias de tecnologia para você começar o dia (07/04)

Bom dia! Separamos as principais notícias do mundo da Ciência e Tecnologia para você saber tudo o que aconteceu na última terça-feira (06). Para conferir cada notícia na íntegra, basta clicar nos links a seguir.

1. Pagamento do Auxílio Emergencial começa hoje; veja o calendário. Os pagamentos serão realizados de acordo com a data de nascimento do beneficiário; as pessoas nascidas em janeiro devem receber o valor ainda hoje.

2. Mark Zuckerberg está usando o Signal, principal rival do WhatsApp. Pesquisador de segurança descobriu a informação após o recente vazamento de dados do Facebook.

3. USP abre matrículas para curso gratuito de redação para vestibular. Projeto social de extensão criado por alunos da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) pretende selecionar pessoas em maior situação de vulnerabilidade social, educacional e racial; saiba mais.

4. Vivo Fibra lança plano de 600 Mb/s e muda preços na internet fixa. Plataforma agora tem três níveis de velocidade nos planos avulsos, sem contar venda de combos com telefonia e TV a cabo.

5. Xbox Game Pass: GTA V, Zombie Army 4 e mais chegam no serviço. Confira a lista dos jogos que chegarão em breve no Xbox Game Pass!

6. Astrônomos revelam descoberta de duas radiogaláxias gigantes. Nova pesquisa foi resultado de observações do telescópio MeerKAT, da África do Sul, e pode fornecer pistas sobre a evolução de galáxias.

7. Bridgerton: Regé-Jean Page se pronuncia sobre sua saída da série. Ator agradeceu a oportunidade de participar da produção e disse que será sempre um membro da família Bridgerton.

8. Universidade prevê 100 mil mortos por covid no Brasil em abril. Dentro dos três cenários projetados pela Universidade de Washington, o Brasil pode ter 436 mil mortos no dia 4 de maio.

9. Sisu 2021 abre matrículas, mas passa por instabilidades. Quem correu para se inscrever no Sisu 2021 na madrugada desta terça-feira encontrou um sistema com falhas e lentidão.

10. 9 experimentos curiosos que deram muito errado. De estudos psicológicos esquisitos e antiéticos até testes enlouquecidos de produtos, apresentamos alguns experimentos desastrosos.