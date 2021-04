10 notícias de tecnologia para você começar o dia (08/04)

Bom dia! Separamos as principais notícias do mundo da Ciência e Tecnologia para você saber tudo o que aconteceu na última quarta-feira (07). Para conferir cada notícia na íntegra, basta clicar nos links a seguir.

1. Claro e NET passam por instabilidade na internet nesta quarta (07). Reclamações dos usuários começou na manhã de hoje.

2. Como é trocada a bateria de um carro elétrico após 10 anos? Dono de oficina mecânica na Inglaterra explicou o procedimento e os benefícios ao consumidor, que incluem um ganho de autonomia do carro.

3. Segway apresenta 1ª moto híbrida movida a hidrogênio. A empresa afirma que a nova tecnologia tem o objetivo de ajudar a China a atingir a meta de ‘autonomia do carvão’ e também de explorar novas energias limpas.

4. Mercado Livre abre 7,2 mil novas vagas no Brasil. Trabalhos disponíveis estão em setores como TI, finanças, marketing e segurança.

5. Operadora Veek traz telefonia grátis e com anúncios ao Brasil. Serviço inclui 1 GB mensal em troca de visualização em propagandas.

6. Coágulo sanguíneo pode ser efeito raro da vacina da AstraZeneca. Avaliação realizada pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA), contudo, sugere que os benefícios da vacina são muito superiores ao risco oferecido pelo efeito colateral.

7. RE Village: Lady Dimitrescu ganha detalhes (incluindo tamanho do pé). Vilã do próximo Resident Evil tem 2,89 m e tem pé de 44 centímetros (equivalente a um número 61 de sapato no Brasil).

8. O Legado de Júpiter: série de heróis da Netflix ganha trailer oficial. Adaptação de histórias em quadrinhos será lançada em 7 de maio no streaming.

9. Samsung lança linha Galaxy A no Brasil; preços a partir de R$ 1.999. Os smartphones já estão disponíveis no site da Samsung, nas cores preto, branco, violeta e azul.

10. Black Power: a origem do penteado de luta e poder. O estilo de cabelo, que resultou em discussões no BBB, é um ícone da resistência do movimento negro.