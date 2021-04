10 notícias de tecnologia para você começar o dia (09/04)

Bom dia! Separamos as principais notícias do mundo da Ciência e Tecnologia para você saber tudo o que aconteceu na última quinta-feira (08). Para conferir cada notícia na íntegra, basta clicar nos links a seguir.

1. Conheça formas de ganhar Bitcoins de graça. Descubra como você pode conseguir Bitcoins de graça, realizando tarefas simples, como jogar, assistir anúncios e acessar sites.

2. Perseverance ‘posta’ selfie ao lado do Ingenuity em Marte; veja. Desde a sua chegada em Marte no dia 18 de fevereiro, o robô Perseverance já enviou mais de 20 mil fotos do planeta vermelho.

3. Globo fecha parceria de 7 anos com a Google Cloud. Dentre os objetivos da emissora está a migração de 100% do data center para a nuvem pública da big tech; saiba mais.

4. Abandoned: exclusivo de PS5 se destaca por fotorrealismo absurdo. Abandoned, título de sobrevivência em mundo aberto com elementos de terror, chega final do ano para o PS5.

5. Ministério da Ciência anuncia novo programa nacional de tecnologia. MCTI Futuro buscará promover a capacitação de profissionais e programadores com experiência prática em todo o país; entenda.

6. 2º Mi Fan Festival da Xiaomi tem produtos com até 40% de desconto. Entre os produtos em promoção está o Redmi Note 10 Pro, lançado no início de março, e os modelos Redmi Note 9S, Redmi Note 8 e Redmi Note 8 Pro.

7.Instagram e Facebook com problemas nesta quinta-feira (8). Instagram e Facebook apresentaram problemas no início da noite de hoje.

8. NCIS: Hawaii será a primeira da franquia a ter protagonista feminina. O spinoff NCIS: Hawaii é o primeiro programa da franquia a ter uma mulher como protagonista da série.

9. Nokia anuncia seis novos smartphones das linhas C, G e X; confira. Os modelos fazem parte de uma reformulação do portfólio da HMD Global, proprietária da Nokia. A partir de agora, a nomenclatura dos smartphones usará letras para diferenciar as linhas.

10. Idoso vacina em trator: é permitido andar com esse veículo nas ruas? Um morador da cidade de Assis (SP) que trabalha com uma retroescavadeira foi se imunizar em um drive-thru com seu veículo.