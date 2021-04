10 notícias de tecnologia para você começar o dia (27/04)

Bom dia! Separamos as principais notícias do mundo da Ciência e Tecnologia para você saber tudo o que aconteceu na última segunda-feira (26). Para conferir cada notícia na íntegra, basta clicar nos links a seguir.

1. Vazamento expõe senhas de 9 milhões de brasileiros; 68 mil são do governo. Os domínios mais afetados foram a Caixa, Fatec, Câmaras municipais e Previdência.

2. WhatsApp: mensagens que se autodestroem em 24 horas estão a caminho. Segundo site conhecido por vazamentos, novidade deve chegar com futuras atualizações; entenda.

3. Oscar 2021: veja todos os vencedores da maior premiação do cinema. Confira todos os vencedores do Oscar 2021!

4. Ingenuity: helicóptero faz terceiro voo com sucesso em Marte. Veículo ficou a quase 5 metros de altitude e passou 80 segundos no ar; próxima decolagem será em alguns dias.

5. No Limite: participantes do reality show da Globo são anunciados. Participantes do No Limite foram anunciados também nos intervalos do BBB 21.

6. Xbox Games with Gold de maio tem Armello, LEGO Batman e mais; veja. A Microsoft revelou hoje os jogos gratuitos de maio para os assinantes da Live Gold.

7. Spotify anuncia aumento de preços para todos os planos no Brasil. Os assinantes começaram a receber um e-mail informando sobre os reajustes, que variam entre R$ 1,40 e R$ 8.

8. Covid-19: mortes no Brasil em 2021 ultrapassam 2020 INTEIRO. Com os dados contabilizados no domingo à noite, o total de mortes até 25 de abril chega a 195.949, contra 194.976 de março a dezembro de 2020.

9. Apple libera iOS 14.5 para iPhones; veja todas as novidades. Novo SO tem desbloqueio com FaceID e AppleWatch, melhorias na privacidade, novos emojis e suporte ao AirTag.

10. Como saber se você deve ir ao oftalmologista? Saiba quais são os principais sinais de alerta para você buscar tratamento para os olhos e qual a importância do oftalmologista.