10 notícias de tecnologia para você começar o dia (28/04)

Bom dia! Separamos as principais notícias do mundo da Ciência e Tecnologia para você saber tudo o que aconteceu na última terça-feira (27). Para conferir cada notícia na íntegra, basta clicar nos links a seguir.

1. Microsoft Teams está fora do ar nesta terça-feira (27). No Brasil, muitos usuários foram ao Twitter reclamar sobre problemas no serviço da Microsoft.

2. Auxílio Emergencial: 206 mil brasileiros são incluídos no benefício. Famílias foram incluídas após reanálises de cadastro e receberão 1ª e 2ª parcela ao mesmo tempo a partir de maio.

3. Correios autoriza retirada de Mini Envios em lockers inteligentes. Armários de autoatendimento já estão disponíveis no Rio de Janeiro e Distrito Federal.

4. Qual é a marca do seu celular? [Enquete]. O TecMundo quer conhecer melhor os seus leitores e a pergunta da vez é: qual é o seu smartphone atual?

5. Superlua ‘rosa’: confira fotos do fenômeno ao redor do mundo. O satélite chegou ao seu ponto máximo de aproximação da Terra por volta de 0h32 da madrugada de terça (27).

6. Chip ‘M2’ da Apple já pode estar em produção para o novo MacBook Pro. O sucessor do Apple M1 deve ser apresentado na segunda metade do ano.

7. Gucci lança tendência curiosa com tênis virtual de US$ 12. Chamado de ‘Virtual 25’, o modelo é fruto da parceria entre a grife italiana e a empresa Wanna, especializada em realidade aumentada.

8. Falha deixa PSN fora do ar nesta terça-feira (27). Jogadores estavam reclamando que não conseguiam logar no sistema, o que os impediram de jogar online, conversar com amigos e atualizar a lista de troféus.

9. Sombra e Ossos: autora dos livros fala o que achou da série da Netflix. Leigh Bardugo comentou alguns pontos específicos sobre seus personagens na produção feita diretamente para o streaming.

10. Síndrome de Burnout dá direito à licença médica e até aposentadoria. Muito comum entre os profissionais durante a pandemia da covid-19, a síndrome de Burnout é o resultado do estresse profissional.