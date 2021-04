10 notícias de tecnologia para você começar o dia (29/04)

Bom dia! Separamos as principais notícias do mundo da Ciência e Tecnologia para você saber tudo o que aconteceu na última quarta-feira (28). Para conferir cada notícia na íntegra, basta clicar nos links a seguir.

1. Android: novo malware rouba dados e se ‘espalha como gripe’. Vírus é enviado via SMS e invade agenda de contatos para conseguir mais vítimas.

2. PS Plus de maio tem Battlefield 5, Wreckfest e Stranded Deep; veja. Os jogos gratuitos de maio estão bem bons e você confere na notícia mais detalhes da PS Plus de maio.

3. Moto G60 chega ao Brasil com câmera de 108 MP por R$ 2,7 mil. Celular é mais um da família Moto G, que recentemente recebeu o Moto G10, Moto G30 e Moto G100.

4. Elon Musk cutuca Jeff Bezos no Twitter: o foguete não sobe mais. Blue Origin entrou com recurso contra o processo que definiu a SpaceX como vencedora de contratos astronômicos junto à NASA, e bilionário decidiu zoar ‘de leve’.

5. Galaxy Book Pro: Samsung lança notebooks ultrafinos e com S Pen. A empresa afirma que a linha foi desenvolvida visando a mobilidade; porisso, os modelos são mais finos e leves, com o Galaxy Pro pesando apenas 0,88 kg e o Pro 360 com 1,1 kg.

6. Aquaman 2: Amber Heard mostra foto de seu treinamento para o filme. A atriz Amber Heard compartilhou, em suas redes sociais, uma imagem de seu treinamento para as filmagens de Aquaman; confira!

7. Butantan começa a produzir 1 milhão de doses da ButanVac. O Instituto Butantan deu início à produção da ButanVac, vacina 100% brasileira contra o coronavírus!

8. Naughty Dog já possui história para The Last of Us 3, diz diretor. A produção do jogo ainda não começou, mas Neil Druckmann espera lançar o game futuramente.

9. The Handmaid’s Tale: tudo sobre a estreia da 4ª temporada. Três primeiros episódios de The Handmaid’s Tale foram lançados no Hulu nesta quarta-feira (28).

10. Atum-azul raro, de R$ 140 mil, vira fritura por falha dos pescadores. Espécie rara, que chega a ser leiloada no mercado japonês, não pôde ser exportada por pescadores do Rio Grande do Norte.