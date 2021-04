10 notícias de tecnologia para você começar o dia (30/04)

Bom dia! Separamos as principais notícias do mundo da Ciência e Tecnologia para você saber tudo o que aconteceu na última quinta-feira (29). Para conferir cada notícia na íntegra, basta clicar nos links a seguir.

1. iPhone SE 2022 copiou o design do Xiaomi Mi 11? Detalhe no módulo da câmera do smartphone da Apple chamou a atenção dos usuários.

2. Xiaomi testa expansão virtual de memória RAM na MIUI 12.5. Descoberta foi feita pelo desenvolvedor Kacper Skrzypek, que analisou o código de firmware da MIUI 12.5.

3. Google Meet cresceu 20 vezes no Brasil e ganha novidades. Google divulgou pesquisa mostrando como os brasileiros utilizam o Meet e divulgou novidades que a plataforma receberá em maio.

4. Morre Juan Joya Borja, conhecido pelo meme da ‘risadinha’. Borja faleceu aos 65 anos em um hospital em Sevilha, na Espanha, de causas não divulgadas.

5. Tesla faturou US$ 100 milhões com venda de bitcoins. Com a transação, a empresa atingiu recordes no seu primeiro resultado financeiro trimestral, com um crescimento de 2638% do lucro obtido em relação a 2020.

6. Microsoft anuncia redução da taxa dos jogos vendidos em sua loja. Em vez dos 30% que cobrava, agora a empresa vai receber apenas 12%.

7. Karol Conká: A Vida Depois do Tombo estreia no Globoplay; veja reações! Série documental detalha as consequências da participação de Karol Conká no Big Brother Brasil 2021.

8. Privatização dos Correios só acontecerá em 2022, diz BNDES. Incluída no Programa de Parcerias de Investimento do Governo Federal, a venda dos Correios depende do Congresso e do TCU.

9. Covid-19: idosos vacinados têm menos chance de serem internados. Estudo nos Estados Unidos apresenta resultados promissores sobre a vacinação no grupo de risco.

10. Arqueólogos encontram 1ª múmia grávida do mundo. Os pesquisadores acreditam que a mulher tinha aproximadamente 20 anos e estava com cerca de 28 semanas de gravidez quando morreu; estima-se que corpo tenha cerca de 2 mil anos.