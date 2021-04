10 notícias mais importantes da semana (05/4 a 09/4)

Bom dia! Para se manter atualizado nesse início de sabadão (10), o TecMundo separou tudo o que rolou de mais importante nesta semana (05 a 09 de abril). Além de várias notícias sobre tecnologia e ciência, o mundo do entretenimento e dos games também foi bastante movimentado no período.

Logo na segunda-feira (05), a LG oficializou que realmente está abandonando o mercado de celulares. Na quarta-feira (07), nós noticiamos sobre as evidências que cientistas acharam de uma 5ª força na natureza. Já na sexta-feira (09), se popularizou nas redes sociais um site que indica quando os brasileiros serão vacinados contra a covid-19.

Esse foi só um aperitivo de tudo o que bombou! Confira, abaixo, tudo o que rolou de mais importante na semana. Para acessar cada notícia na íntegra, basta clicar nos links a seguir.

1. Agora é oficial: a LG vai deixar o mercado de celulares em 2021. Fabricante sul-coreana vai se dedicar a outros setores e deve cancelar protótipos como o LG Rollable.

2. Cientistas descobrem meteoro que acertou Antártida há 430 mil anos. Evidências apontam que asteroide explodiu antes de impacto com o solo e pode ajudar estudos de incidentes similares.

3. Pagamento do Auxílio Emergencial começou na terça-feira (06); veja o calendário. Os pagamentos serão realizados de acordo com a data de nascimento do beneficiário; as pessoas nascidas em janeiro devem ter recebido o valor ainda na terça.

4. Mark Zuckerberg está usando o Signal, principal rival do WhatsApp. Pesquisador de segurança descobriu a informação após o recente vazamento de dados do Facebook.

5. Múon: cientistas acham ‘forte evidência’ de 5ª força da natureza. Décadas de pesquisas resultaram em avanços surpreendentes, capazes de tornar o Modelo Padrão de física como conhecemos ultrapassado; confira.

6. Abandoned: exclusivo de PS5 se destaca por fotorrealismo absurdo. Abandoned, título de sobrevivência em mundo aberto com elementos de terror, chega final do ano para o PS5.

7. Grande vazamento do Facebook: saiba se você foi afetado. Informações de 533 milhões de usuários do Facebook estão disponíveis de forma gratuita em um conhecido fórum hacker.

8. Regé-Jean Page desabafa sobre perda de papel por ser negro. Ator se pronunciou em suas redes sociais após reportagem revelar que ele teria perdido papel do avô do Super-Homem por ser negro.

9. Quando vou ser vacinado? Site faz cálculo específico para brasileiros. Utilizando dados fornecidos por estado, algoritmo calcula quando pode ser a sua vez de ser imunizado contra a covid-19.

10. Black Power: a origem do penteado de luta e poder. O estilo de cabelo, que resultou em discussões no BBB, é um ícone da resistência do movimento negro.