10 notícias mais importantes da semana (12/4 a 16/4)

Bom dia! Para se manter atualizado nesse início de sabadão, o TecMundo separou tudo o que rolou de mais importante nesta semana (12 a 16 de abril). Além de várias notícias sobre tecnologia e ciência, o mundo do entretenimento e dos games também foi bastante movimentado no período.

Logo na segunda-feira (12), foi descoberta uma falha que deixa o WhatsApp vulnerável para ser bloqueado por qualquer outra pessoa. Na quarta-feira (14), nós noticiamos um meteoro que explodiu durante uma transmissão ao vivo nos Estados Unidos. Já na sexta-feira (16), o Governo Federal anunciou a antecipação dos saques do auxílio emergencial.

Esse foi só um aperitivo de tudo o que bombou! Confira, abaixo, tudo o que rolou de mais importante na semana. Para acessar cada notícia na íntegra, basta clicar nos links a seguir.

1. Seu WhatsApp pode ser bloqueado por qualquer um que tenha seu telefone. Até o momento, não existe forma para se proteger da falha.

2. Pentágono confirma autenticidade de vídeo com OVNIs. Mais detalhes a respeito das ‘pirâmides voadoras’, entretanto, permanecem sob sigilo.

3. Bitcoin supera B3 e já vale mais que todo a bolsa brasileira. Criptomoeda bateu novo recorde e chegou a US$ 63 mil a unidade.

4. Brecha no WhatsApp permite que ‘stalkers’ saibam com quem você fala. Plataformas aproveitam recurso de status público do mensageiro para coletar informações sobre usuários.

5. Meteoro explode no céu durante transmissão ao vivo nos EUA [vídeo]. O apresentador Jay O’Brien estava fazendo uma transmissão ao vivo no Facebook, quando um meteoro explodiu no céu, em West Palm Beach, no Sul da Flórida (EUA).

6. Magazine Luiza anuncia compra da plataforma Jovem Nerd. O conteúdo produzido pelo veículo de cultura pop, tecnologia e ciência será integrado ao SuperApp do Magalu.

7. Hawaii Five-0: Daniel Dae Kim revela por que deixou a série. Após a 7ª temporada de Hawaii Five-0, Daniel Dae Kim tentou negociar o seu contrato para ter um salário igual ao de seus colegas de elenco, porém, não foi bem-sucedido.

8. Nintendo reivindica direitos autorais de um modelo 3D do pênis de Bowser. Modelo foi projetado para filmes pornográficos que apresentam personagens de games.

9. Governo antecipa saques do auxílio emergencial; veja novo calendário. A equipe explicou que os beneficiários nascidos em janeiro poderão sacar a primeira parcela do benefício no dia 30 de abril, em vez de 4 de maio.

10. Espanhol afirma estar em 2027 e ser o único humano vivo no planeta. Utilizando o perfil de ‘Único Sobrevivente’, Javier pede ajuda nas redes sociais para poder voltar ao ano de 2021.