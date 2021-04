10 reality shows LGBTQ+ com ótimas representatividades

Reality shows LGBTQ+ com ótimas representatividades? É para já!

Atualmente, existem mais reality shows do que nunca e cada vez mais eles mostram um elenco diverso e abrangente.

Historicamente, todavia, os realitys têm dificuldades em ter mais representações LGBTQ+. Embora até mesmo alguns dos primeiros reality shows, como The Real World, tivessem alguns membros da comunidade, eles não faziam muito esforço para retratá-los.

No entanto, nas últimas décadas, começou a ser possível enxergar boas representatividades LGBTQ+ nesses programas; confira as dez melhores:

10. Marriage or Mortgage

(Netflix/Reprodução)Fonte: Netflix

Esse reality show da Netflix, serviço de streaming que continua a se tornar uma potência no gênero, gira em torno de um casal que está prestes a se casar e precisa decidir entre o dinheiro para o matrimônio dos sonhos e uma nova casa.

O programa apresentou diferentes casais LGBTQ+ em seus episódios, algo que não é tão surpreendente, já que o streaming tende a ter uma programação diversa.

9. Dating Around

(Netflix/Reprodução)Fonte: Netflix

Também da Netflix, a série no formato de um programa de namoro segue um único indivíduo indo em primeiros encontros com várias pessoas. No entanto, em comparação com The Bachelor, por exemplo, ele tende a ser mais realista e muito mais diverso, com diferentes raças, gêneros e sexualidades.

8. A Vida de Jazz

(TLC/Reprodução)Fonte: TLC

Embora muitos dos programas nesta lista sejam de namoro ou de competição, essa série é sobre a vida e a história de uma única pessoa. O inovador reality do TLC seguiu a vida de Jazz Jennings, uma adolescente transgênero lidando com os desafios próprios de sua idade através das lentes de uma juventude trans.

A série foi um ótimo exemplo desse tipo de representação, especialmente porque foi ao ar pela primeira vez há 6 anos.

7. Bake Off Reino Unido: Mão na Massa

(BBC/Reprodução)Fonte: BBC

Bake Off é um dos programas de culinária mais amados que existe, por isso é um ótimo exemplo de TV show que inclui a diversidade sem torná-la o foco. Muitos dos concorrentes são LGBTQ+ e estão ali apenas sendo eles mesmos e mostrando suas artes e habilidades na confeitaria.

6. House Hunters

(HGTV/Reprodução)Fonte: HGTV

Esse sucesso da HGTV tem muitas temporadas e segue casais e famílias enquanto eles tentam encontrar a nova casa perfeita. Embora não se concentre em questões LGBTQ+, são mostrados muitos casais da comunidade no programa que, novamente, podem apenas ser eles mesmos, sem roteiros.

5. Project Runway

(Lifetime/Reprodução)Fonte: Lifetime

Project Runway mostrou as habilidades de diferentes designers de moda ao longo dos anos e nunca se esquivou de incluir concorrentes LGBTQ+. Até o próprio apresentador original, Tim Gunn, é membro da comunidade.

É ótimo que a série nunca tenha tido um problema com um elenco mais diversificado no que diz respeito à sexualidade, visto que muitas pessoas na indústria da moda são LGBTQ+.

4. Queer Eye

(Netflix/Reprodução)Fonte: Netflix

Esta colocação já referencia dois programas em um, já que o Queer Eye for the Straight Guy original foi provavelmente um dos primeiros reality shows notáveis que realmente destacou muitas pessoas LGBTQ+. No entanto, o reboot feito para a Netflix consegue ser ainda mais popular e conhecido atualmente.

O programa segue os Fab Five, todos pertencentes à comunidade LGBTQ+, enquanto ajudam diferentes candidatos a encontrar felicidade e alegria em suas próprias vidas.

3. RuPaul’s Drag Race

(VH1/Reprodução)Fonte: VH1

Se há um programa que vem à mente quando se pensa em reality shows com representação LBGTQ+, é RuPaul’s Drag Race. Embora tenha sido um sucesso com a comunidade LGBTQ+ por muito tempo, ele só ganhou sucesso mainstream quando foi transferido para o VH1 e fez muitas coisas boas para questões de visibilidade, principalmente drag.

2. Are You the One?

(MTV/Reprodução)Fonte: MTV

Embora essa competição de namoro nem sempre seja LGBTQ+, na 8ª temporada a questão foi destaque, pois apresentou um elenco sexualmente fluido, com concorrentes se identificando com uma ampla variedade de sexualidades e gêneros.

A série foi diversa, interessante e dramática e os fãs adoraram. Potencialmente, isso abrirá caminho para mais e mais programas de namoro com pessoas LGBTQ+.

1. The Circle

(Netflix/Reprodução)Fonte: Netflix

The Circle é um dos mais conhecidos reality shows da Netflix. Bastante moderno, o programa faz seus competidores interagirem apenas por meio das redes sociais.

Na primeira temporada já havia membros LGBTQ+, como Sammie, que se identifica como bissexual. O elenco desse reality foi o seu elemento mais relevante, ao mesmo tempo em que foi um exemplo moderno de todos os tipos de conexões.