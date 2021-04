10 reality shows que não chegaram ao fim das primeiras temporadas

Você já assistiu a um reality show e pensou que ele era tão ruim que não merecia nem mesmo passar da 1ª temporada? Muitos produtores também já pensaram exatamente isso, e nós resolvemos reunir 10 reality shows que foram cancelados antes de concluírem ao menos 1 temporada.

Roteiros ruins, escândalos e muito mais estão por trás das decisões de cancelamento. Confira a lista!

10. The Will

(Fonte: CBS/Divulgação)Fonte: CBS

A produção da CBS foi vendida como um futuro grande sucesso da produtora, pois prometia dar ao público um show de grandes emoções familiares, mas não foi o que aconteceu. Mesmo tendo o nome de Mike Fleiss, responsável por dar vida à franquia The Bachelor, The Will teve apenas um episódio.

9. Proving Ground

(Fonte: G4/Divulgação)Fonte: G4

O reality show da G4 tinha uma proposta interessante de recriar cenas clássicas de filmes e jogos, por meio da tecnologia, e encenadas pela dupla Ryan Dunn e Jessica Chobot. Infelizmente, a produção foi encerrada devido à trágica morte de Dunn, em 2011, quando haviam sido gravados apenas 9 episódios de Proving Ground.

8. All My Babies’ Mamas

(Fonte: Oxygen/Divulgação)Fonte: Oxygen

Este é um dos poucos casos em que nem mesmo um episódio do reality show chegou a ir ao ar, e foi uma decisão inteligente. A produção da Oxygen foi acusada de ferir os direitos humanos e chegou a levantar uma ação do grupo ColorOfChange.org por ser, segundo eles, mentirosa e criar uma imagem falsa sobre famílias negras.

All My Babies’ Mamas foi protagonizada pelo rapper Shawty Lo e gerou grande repercussão na época do anúncio por ser sobre a exposição de seus filhos e dos relacionamentos que ele manteve com múltiplas parceiras.

7. Megan Wants a Millionaire

(Fonte: Screen Rant/Reprodução)Fonte: Screen Rant

O reality show focava na modelo Megan Hauserman e em sua busca pelo par perfeito entre um grupo de milionários. Ela acabou optando por Ryan Jenkins, empresário do ramo de imóveis, mas as coisas acabaram tendo um destino inesperado: Jenkins foi acusado de matar sua esposa, Jasmine Fiore, e virou fugitivo da polícia e acabou tendo o corpo encontrado com indícios de suicídio.

A produção foi cancelada após três episódios.

6. Flip it Forward

(Fonte: HGTV/Divulgação)Fonte: HGTV

Os irmãos David e Jason Benham chegaram à HGTV com cara de sucesso, mas as opiniões da dupla comprometeram a produção, já que eles fizeram declarações públicas se posicionando contra o aborto e o casamento gay. Assim, Flit it Forward nunca teve a chance de chegar ao público.

5. Secret Talents of the Stars

(Fonte: CBS/Divulgação)Fonte: CBS

Como o próprio nome já dá a entender (talentos secretos das estrelas, em tradução livre), o programa da CBS reunia artistas famosos que apresentavam para uma bancada de jurados os seus talentos secretos.

Apesar de ter uma proposta interessante, a produção teve apenas 1 episódio por ter apresentado um retorno baixíssimo.

4. EV & Ocho

(Fonte: Screen Rant/Reprodução)Fonte: Screen Rant

Chad Ochocinco Johnson e Evelyn Lozada formavam um casal exemplar e estavam animados para passarem o resto da vida juntos. Tudo seria registrado em EV & Ocho, mas as coisas deram errado.

Ocho foi acusado de violência doméstica a partir de uma denúncia de ter dado uma cabeçada em EV, tudo isso antes de o programa ir ao ar, assim impedindo a estreia.

3. Breaking Boston

(Fonte: Screen Rant/Reprodução)Fonte: Screen Rant

A produção foi mais um caso de fracasso, mesmo tendo um grande nome por trás de seu desenvolvimento. Aqui, trata-se de Mark Wahlberg, que participou do sucesso Wahlburgers, mas que não foi capaz de salvar Breaking Boston.

Breaking Boston serviria para mostrar o cotidiano de quatro mulheres batalhadoras tentando melhorar de vida, mas a própria produtora percebeu que era um fracasso e cancelou.

2. Anchorwoman

(Fonte: Screen Rant/Reprodução)Fonte: Screen Rant

O conceito do reality show era basicamente mostrar a vida de Lauren Jones, uma modelo/atriz, em sua tentativa de virar uma nova jornalista no Texas mesmo sem ter qualquer conhecimento sobre a profissão.

A produção levantou muitas críticas, pois acabou desvalorizando o jornalismo profissional. Anchorwoman foi cancelada após apenas um episódio.

1. The Hasselhoffs

(Fonte: Screen Rant/Reprodução)Fonte: Screen Rant

Se você já assistiu a Baywatch, é provável que reconheça o sobrenome Hasselhoff, vindo do famoso David Hasselhoff. O reality show era uma tentativa de mostrar a vida do ator em sua missão de ajudar suas duas filhas no processo de crescerem na carreira musical.

Mesmo sendo focada em um famoso, a produção obteve um alcance mínimo e foi cancelada após dois episódios.