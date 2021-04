10 vilões de animes extremamente inteligentes

Você sabe quais são os vilões de animes mais inteligentes?

Muitos animes são recheados de batalhas incríveis e conflitos emocionantes que cativam o público de diferentes maneiras. Por mais que existam confrontos diretos entre entidades do mal e os protagonistas, que geralmente estão do lado certo da história, nem todos os vilões conseguem ser perspicazes em suas ações.

Contudo, nesta lista, destacamos alguns dos principais vilões dos animes que também são extremamente inteligentes para se articular com outros personagens e se sobressair.

Confira!

10. Naraku, de InuYasha

(Reprodução)Fonte: Yomiuri TV/Nippon Television

Quando o público descobre quem é o grande vilão de InuYasha, muitas coisas terríveis já haviam acontecido no anime. Além de fomentar uma briga entre InuYasha e Kikyou, ele também destruiu o clã de Sango e manipulou seu irmão, Kohaku, em seu favor. Para conquistar a joia de quatro almas, Naraku também contou com a ajuda de aliados que eram igualmente manipulados.

Dessa forma, muitos personagens percebem que precisam se unir para acabar com o terrível antagonista da série. Muitos outros vilões foram apresentados ao longo dos episódios do anime, mas nenhum foi tão inteligente quanto Naraku.

9. Freeza, de Dragon Ball Z

(Reprodução)Fonte: Fuji TV

Freeza pode não ser o vilão mais inteligente da lista, mas ele certamente pensa que é. É verdade que a maior parte de suas articulações vem de seu próprio complexo de superioridade. Ele fala bem e obviamente tem alguns processos de pensamento complexos, sendo fundamental para a história de Goku, o que o torna talvez o vilão principal do anime.

8. Pai, de Fullmetal Alchemist: Brotherhood

(Reprodução)Fonte: MBS/TBS

Conhecido como o Homúnculo verdadeiro e original, Pai é um ser artificialmente criado por meio de processos de alquimia. Com isso, ele se apresenta como o principal antagonista dos irmãos Elric e, consequentemente, do anime. Entre suas características principais, está a grande indiferença que sente sobre a espécie humana, exterminando milhares de seres para alcançar seus objetivos sem qualquer tipo de pudor.

7. Donquixote Doflamingo, de One Piece

(Reprodução)Fonte: Fuji TV

Entre as mais influentes personalidades do submundo, está Donquixote Doflamingo, também conhecido como Demônio Celestial. Tem grandes poderes por conta de sua akuma no mi (fruta demoníaca), que lhe dá o direito de manipular fios e linhas que podem ser reais ou imaginários.

6. Sailor Galáxia, de Sailor Moon

(Reprodução)Fonte: TV Asahi

Galáxia não era apenas uma grande lutadora, mas também conseguia planejar tudo o que quisesse de forma metódica e eficaz. Entretanto, no decorrer de sua articulação meticulosa, acabou se esquecendo da essência da própria alma.

5. Medusa Gorgon, de Soul Eater

(Reprodução)Fonte: TV Tokyo

Os inimigos mais perigosos são aqueles que se apresentam como amigos. Esse talvez seja o truque favorito de Medusa Gorgon. Ao manipular quem deseja, utiliza da falsidade para conquistar objetivos. Com seus disfarces, conseguiu se infiltrar em diversos lugares e usou até mesmo seu próprio filho para experimentos devastadores.

4. Gendo Ikari, de Neon Genesis Evangelion

(Reprodução)Fonte: TV Tokyo

Esse vilão não aparece com muita frequência. Embora ele seja de fato um personagem bastante desagradável, o espectador é levado a acreditar que Gendo é um gênio indiferente e que existem inimigos mais preocupantes. Contudo, ele é o maior antagonista de Neon Genesis Evangelion, sendo um grande mestre da manipulação constante.

3. Aizen Sousuke, de Bleach

(Reprodução)Fonte: TV Tokyo

Antes mesmo de Ichigo Kurosaki se infiltrar na Soul Society, Aizen Sousuke já havia traído seus companheiros com os resultados de seus experimentos científicos. Para se sobressair, criou uma persona que mostrava um intelectual repleto de humildade e cordialidade, algo que não condiz com a realidade.

Com todas as suas habilidades, conseguiu conquistar seus objetivos manipulando todos aqueles que surgem em seu caminho.

2. Johan Liebert, de Monster

(Reprodução)Fonte: NTV

De certa forma, Johan Liebert é muito importante para o desenvolvimento da série. O mistério sobre seu passado é um dos focos da trama. Ele tem carisma e inteligência, mas também é astuto e manipulador. Embora seja aparentemente gentil, compassivo e amoroso com as crianças, é, na verdade frio, cruel e fundamentalmente incapaz de sentir empatia.

1. Light Yagami, de Death Note

(Reprodução)Fonte: NTV

Ao mesmo tempo que é o protagonista, Light Yagami é também um grande antagonista. A partir do momento em que investigações sobre as misteriosas mortes que estão ocorrendo no mundo todo surgem, ele se articula em um jogo psicológico com seus inimigos em potencial. E é na busca pelo controle total das ações de todas as pessoas que ele mostra suas grandes características de inteligência e manipulação.