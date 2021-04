11 editais previstos para este ano

O ano de 2021 promete muitas oportunidades para a carreira fiscal, com editais que estão com editais perto de serem publicados com salários surpreendentes que podem chegar a até R$ 20 mil. Os concursos fiscais prometem!

Nesta matéria, o Direção Concursos reuniu todos os certames que estão mais quentes e com grandes chances de acontecerem.

São seleções com comissões formadas, bancas escolhidas e com informações que levam a crer que terão edital ainda em 2021. Confira:

Concursos fiscais 2021: Receita Federal

Em despacho presente no processo de um novo concurso Receita Federal, é descrito que a Secretaria de Pessoal do Ministério da Economia já reconheceu a necessidade de um novo concurso público para repor vacâncias do órgão.

No despacho, assinado pelo Coordenador-Geral de Desenvolvimento e Movimentação de Pessoal, apresenta as considerações da Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal sobre o pedido de concurso público.

“Em analise preliminar, aquela Secretaria entendeu que a Receita Federal do Brasil dispõe de quantitativo de vacâncias suficientes para reposição por meio de concurso público”, diz documento.

As últimas informações do concurso Receita Federal indicam que um novo pedido de seleção foi feito, para o provimento de 2.050 vagas, o que foi confirmado pela Secretaria de Gestão de Desempenho do órgão.

Dessas vagas, a maior parte ficou para o cargo de analista tributário (1.500). O cargo de auditor, por sua vez, teve reservadas 550 vagas ao total. Até então, o pedido de novo certame estava sendo avaliado pelo Ministério da Economia.

Sefaz AL

O edital do concurso para a Secretaria de Fazenda de Alagoas (concurso Sefaz AL) está confirmado para 2021 e com cronograma pronto.

O edital do concurso já tem banca definida, ficando sob responsabilidade do Cebraspe, e a publicação foi novamente confirmada pelo secretário para o mês de julho de 2021.

O novo certame terá a oferta de 35 vagas imediatas nos mesmos cargos do último edital, publicado em 2018, seguindo a seguinte divisão:

10 vagas para o cargo de Auditor de Finanças, Controle e Arrecadação (AFRC)

25 vagas para o cargo de Auditor Fiscal da Receita Estadual (AFCA)

Concursos fiscais 2021: Sefaz ES

O concurso Sefaz ES (Secretaria de Fazenda do Espírito Santo) já está com banca definida.

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) foi selecionada para organizar a seleção prevista para 50 vagas de Auditor Fiscal da Receita Estadual.

A expectativa era que o edital fosse divulgado ainda no primeiro bimestre de 2021, no entanto agravamento da pandemia atrasou os trâmites.

Em contato com fontes internas do órgão, a equipe de jornalismo do Direção Concursos foi informada de que “o agravamento da pandemia atrasou o trâmite, mas que não teve nenhum impedimento do governo sobre o andamento do concurso”.

Previsão de concurso público ainda permanece para 2021, apesar de depender da situação pandêmica. Hoje, um auditor fiscal da receita estadual aprovado no concurso Sefaz ES ingressa no órgão podendo receber até R$ 12.492,19.

Sefa PA

Recentemente, muitos candidatos voltaram a ter esperança com o concurso Sefa PA após anúncio de procedimento de escolha de banca. Entretanto, a escolha de banca foi suspensa.

Com a decisão da suspensão, os candidatos que já aguardam um novo concurso Sefa PA (Secretaria de Fazenda do Pará) desde o seu último edital, 2013, terão que esperar um pouco mais, para saber qual banca será a responsável pelas próximas provas.

A previsão inicial é de concurso com 110 vagas, divididas entre os cargos de Auditor e Fiscal. São 100 vagas aguardadas para Auditor e 10 para Fiscal.

O valor do vencimento base inicial para o cargo de Auditor Fiscal de Receitas Estaduais é de R$ 7.494,86. Já para o cargo de Fiscal de Receitas Estaduais o valor inicial é de R$ 5.920,94.

Sefaz CE

A banca organizadora será o Cebraspe e o contrato que oficializa a escolha já foi divulgado no Diário Oficial do estado. Com isso, o único passo restante é a publicação do edital do concurso Sefaz CE.

De acordo com o contrato da banca organizadora, que traz detalhes de todas as etapas, provas, cargos e salários do edital concurso Sefaz CE, as 100 vagas já confirmadas serão distribuídas entre os cargos de:

Auditor Fiscal da Receita Estadual;

Auditor Fiscal Contábil Financeiro da Receita Estadual

Auditor Fiscal Jurídico da Receita Estadual

Auditor Fiscal de Tecnologia da Informação da Receita Estadual

Ainda de acordo com o documento, os salários iniciais ofertados ao aprovados nos cargos do novo edital será de R$ 16.045,30. A carga horária de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais.

Sefaz RR

Em resposta para a equipe de jornalismo do Direção Concursos, a Secretaria de Fazenda de Roraima (Sefaz RR) informou que o impacto financeiro do concurso Sefaz RR foi aprovado esta semana e que cronograma passa por ajustes.

Ao todo, serão ofertadas 30 vagas, sendo 20 para provimento imediato e 10 para Cadastro de Reserva. O cargo de Auditor Fiscal exige nível superior em qualquer área.

A remuneração é formada pelo salário base e pela Gratificação de Produtividade, com isso, o valor chega a atingir o teto do funcionalismo estadual, ou seja, aproximadamente R$ 27 mil reais (R$ 26.700,00).

Sefaz PR

Em entrevista ao Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná (Sindafep), o secretario de Fazenda afirmou que o quadro de pessoal pode sofrer grande deficit em breve.

“[Cerca de] 45% dos profissionais, seja Auditor ou analista fazendário, podem se aposentar, então nós teremos a necessidade de fazer um novo concurso. Ainda não sabemos o montante, se será para 100 pessoas, 60, 80, ou então fazer um concurso que entrem em partes”, relatou.

Em janeiro de 2020, a Sefaz PR confirmou que foi realizado um pedido 220 vagas, sendo 100 para Agente Fazendário e 120 para Auditor Fiscal. Porém, a requisição ainda precisa passar pela avaliação do governador.

Já o Agente Fazendário Estadual inicial com remuneração de R$ 1.720,60, mas pode chegar até R$ 19.809,13

Atualmente, um Auditor Fiscal inicia na carreira com vencimento base de R$ 5.127,00 e pode chegar a até R$ 11.718,85

Concursos fiscais: Sefaz PI

O concurso Sefaz PI (Secretaria de Fazenda do Piauí) tornou público o edital de processo seletivo, regido pela banca Consulplan, para o provimento de 40 vagas em funções temporárias de nível superior.

As oportunidades são na área de informática, sendo os cargos ofertados os seguintes: analistas em banco de dados, analista em desenvolvimento de sistemas e analista em infraestrutura de redes e comunicação.

Serão pagos aos futuros ocupantes dos cargos o valor de inicial de R$ 4.500,00. As inscrições estarão abertas de 12 de abril a 29 do mesmo mês e o candidato deverá desembolsar um valor de R$ 105,90 na taxa.

Concursos fiscais: ISS Belém

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2020 trouxe a autorização para 66 vagas para Auditor Fiscal a Secretaria de Finanças de Belém. O cargo está regulamentado desde 2014, por conta da Lei 9154.

Segundo Portal da Transparência, os salários chegam há R$ 21 mil, considerando remuneração e benefícios.

Concursos fiscais 2021: ISS Belo Horizonte

O concurso para a Secretaria de Fazenda Municipal de Belo Horizonte (concurso ISS Belo Horizonte) já tem comissão organizadora formada.

O certame será destinado aos cargos de Auditor Fiscal e Auditor Técnico de tributos municipais.

Os salários básicos de ocupantes dos cargos de Auditor Técnico e Auditor Fiscal podem variar de R$ 7.817,97 até R$ 15.479,05, porém conforme o portal da transparência, os valores são bem maiores.

Concursos fiscais: Sefaz BA

Em reunião realizada com sindicalistas, Edelvino Góes, secretário de Administração da Bahia, afirmou que o próximo edital do concurso Sefaz BA (Secretaria de Fazenda da Bahia) está na dependência da pandemia.

Publicada em agosto de 2019, a autorização para um novo concurso Sefaz BA para Agente de Tributos pegou muitos concurseiros de surpresa, visto que uma seleção para o cargo de Auditor foi realizada naquele mesmo ano.

Hoje, um Agente de Tributo recebe um salário por volta de R$ 13 mil, com todas gratificações e benefícios somados.

