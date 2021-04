13º salário: Calendário ganha novas datas via INSS; veja quando sacar

Mesmo depois da aprovação do Orçamento de 2021, a antecipação do 13º salário do INSS para aposentados e pensionistas não foi liberada conforme o ministro da Economia, Paulo Guedes tinha dito, que seria disparada imediatamente após.

Porém, o governo estuda estratégias para conseguir liberar a medida. Dessa forma, o 13º salário deve ficar apenas para maio, pois a folha de pagamentos de abril do INSS já está sendo fechada, o que inviabiliza a antecipação das parcelas para este mês.

Portanto, a expectativa atual é que a primeira e segunda parcela sejam antecipadas nos meses de maio e junho, respectivamente, conforme as datas tradicionais do benefício.

Novo calendário

Neste sentido, os novos calendários de pagamentos da antecipação do 13º salário do INSS, estão para os meses de maio e junho, para quem recebe um salário mínimo ou um valor mais alto.

Benefícios com valor de até um salário mínimo

Final 1ª parcela 2ª parcela 1 25/mai 24/jun 2 26/mai 25/jun 3 27/mai 28/jun 4 28/mai 29/jun 5 31/mai 30/jun 6 01/jun 01/jul 7 02/jun 02/jul 8 04/jun 05/jul 9 07/jun 06/jul 0 08/jun 07/jul

Benefícios com valor acima de um salário mínimo

Final 1ª parcela 2ª parcela 1 e 6 01/jun 01/jul 2 e 7 02/jun 02/jul 3 e 8 04/jun 05/jul 4 e 9 07/jun 06/jul 5 e 0 08/jun 07/jul

Nova margem do crédito consignado

Enquanto a antecipação não é liberada, o governo já anunciou a aprovação da proposta que aumentou a margem de crédito consignado do INSS de 35% para 40% a quantia que os segurados podem utilizar para empréstimos. Veja o esclarecimento a seguir:

Anteriormente, os aposentados e pensionistas do INSS podiam comprometer até 35% do valor do benefício, deste percentual, 30% era destinado ao empréstimo e 5% para cartão.

Com a nova medida, os segurados podem comprometer até 40% do benefício, sendo 35% para empréstimo e 5% para cartão. O prazo de validade da iniciativa inspira após o dia 31 de dezembro de 2021.