13º salário do INSS deve ficar para maio e junho; Confira as datas

A antecipação do 13º salário dos aposentados e pensionistas do INSS para 2021 deve sofrer ainda algumas alterações. Neste sentido, a previsão é que os pagamentos comecem no mês de maio.

Anteriormente, o presidente Bolsonaro havia salientado que os pagamentos poderiam começar em março, com a aprovação do Orçamento de 2021. No entanto, mesmo com aval do Orçamento pelo Congresso Nacional no dia 25 de março, a antecipação do 13º salário deve atrasar mais uma vez.

A nova prorrogação é devido a um déficit fiscal de R$ 247,1 bilhões gerado pelo Orçamento aprovado. A medida, possivelmente, seria uma estratégia para favorecer outras emendas parlamentares por meio de corte de despesas obrigatórias.

O fato ocasionou um impasse entre o Governo Federal e o Congresso Nacional. Então, o Orçamento acabou não sendo sancionado pelo presidente, que levou o adiamento da antecipação.

Expectativas

A Secretaria de Previdência já havia divulgado um decreto estabelecendo a antecipação do 13º salário com o primeiro pagamento em abril e segundo em maio. Porém, com o atraso do Orçamento a expectativa é de que a liberação ocorra somente a partir de maio.

Outro fato que impossibilita a antecipação ainda no mês de abril refere-se à folha de pagamentos da previdência, que sempre é fechada próximo ao meio do mês, visto que os lançamentos de pagamento já seriam registrados.

Contudo, se o governo não elaborar um calendário de pagamentos da liberação da antecipação do 13º salário, a distribuição deve ocorrer junto ao benefício nas seguintes datas:

Benefícios com valor de até um salário mínimo

Número final Competência abril/21 Competência maio/21 1 26/abr 25/mai 2 27/abr 26/mai 3 28/abr 27/mai 4 29/abr 28/mai 5 30/abr 31/mai 6 03/mai 01/jun 7 04/mai 02/jun 8 05/mai 04/jun 9 06/mai 07/jun 0 07/mai 08/jun

Benefícios com valor acima de um salário mínimo