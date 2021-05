13º salário: VEJA quando serão pagas a 1ª e 2ª parcela do benefício

Com a liberação da antecipação do 13º salário do INSS, os aposentados e pensionistas só aguardam a divulgação do decreto para a distribuição do benefício em maio e junho. A expectativa é que esse decreto seja publicado ainda nesta sexta-feira (30), para o processamento dos valores da medida na folha de pagamento.

De acordo com os dados da projeção realizada pelo Ministério da Economia, a antecipação deve injetar R$ 56 bilhões na economia do país. Além disso, mais de 31 milhões de segurados serão beneficiados com o 13º salário.

Pagamento do 13º salário

A antecipação da primeira parcela do benefício estava prevista para ser paga ainda este mês, porém, devido aos atrasos e impasses referente ao Orçamento de 2021, a medida acabou atrasando, sendo sancionada apenas no dia 22 de abril. Dessa forma, a folha de pagamentos do INSS já havia sido encerrada, inviabilizando o repasse da primeira parcela ainda em abril.

O pagamento do 13º salario, costuma ser distribuído junto a outros benefícios, como aposentadorias e pensões. Neste sentido, esses devem ocorrer nos últimos dez dias de cada mês e no início do mês subsequente.

Contudo, o governo liberou o pagamento da primeira parcela do 13º salário no fim do mês de maio, e a segunda parcela para o mês de junho.

Qual valor do 13º salário?

O benefício do 13º salário é dividido em duas parcelas, sendo a primeira paga com um valor equivalente a 50% do salário do segurado. No entanto, em alguns casos o valor da segunda parcela pode reduzido, devido a possíveis descontos.

Isso acontece porque alguns beneficiários são contribuintes do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF), e este grupo de segurados tem os valores dessas contribuições tributárias cobrados automaticamente do benefício.