15 gigantes, mais de R$ 33 bilhões

Quinze dos maiores clubes do mundo negociam para lançar a “Superliga da Europa”, com planos de início na temporada 2023/24 e um fundo de US$ 6 bilhões (mais de R$ 33 bilhões na cotação atual) apoiando o projeto, segundo apurou a ESPN.

Se a iniciativa tiver sucesso, colocaria em risco a existência da Champions League, enquanto a Uefa anunciará nesta segunda-feira um novo formato de sua maior competição, com 36 clubes, em tentativa de afastar a ameaça dos gigantes do continente.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Como antecipou o jornal “The Times”, os ingleses Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea e Tottenham estão entre os 11 europeus que assinaram o plano para o lançamento da Superliga da Europa.

Mas segundo apurou a ESPN com uma fonte próxima ao projeto, a iniciativa envolve um total de 20 clubes, sendo que 15 seriam membros permanentes, que não poderiam ser rebaixados na futura competição.

Nesse cenário, cinco equipes seriam rotativas, com base em performance. Os clubes permanentes teriam seis times da Premier League, três de LaLiga, três do Campeonato Italiano, dois da Bundesliga e um do Francês.

play 0:49 Brasileiro publicou o vídeo até nas redes sociais

A reportagem apurou que o banco JP Morgan apoia o projeto, com uma linha de crédito de US$ 6 bilhões disponível para ser distribuída em empréstimos aos clubes.

Sob pressão da Associação de Clubes da Europa (ECA, na sigla em inglês), a Uefa tem planos de reformar o formato da Champions, com as novidades a serem anunciadas nesta segunda, antes do encontro do Comitê Executivo da entidade nesta semana.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Prevista para 2024, a nova Champions envolveria 36 clubes jogando em dez partidas na fase de grupos ao invés de seis. As maiores equipes também teriam direito a uma fatia mais generosa em dinheiro em forma de premiação.

Também segundou a apurou a ESPN, a Uefa quer colocar pressão com seu anúncio na segunda, enquanto o surgimento de uma nova liga ainda segue distante, já que o projeto precisaria de aprovação de federações, Uefa e Fifa.