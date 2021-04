16 editais publicados entre 5 e 9 de abril

A última segunda semana de abril (de 5 a 9) já passou, mas trouxe com ela uma série de editais de concurso público, oferecendo centenas de vagas em diversas localidades do país. As oportunidades são muitas em vários órgãos e entidades públicas e você confere aquelas que continuam com inscrições abertas.

As principais chances de ingresso são em cargos de prefeituras, mas também se viram editais nas Forças Armadas, além de diversas outras instituições públicas, sejam elas estaduais, municipais ou federais.

Quer saber quais são os concursos que estão com inscrições abertas? Leia esta matéria até o final, mas antes veja o recado que o professor Arthur Lima tem a dizer sobre certames de Prefeituras.

Por que estudar para concurso público de Prefeituras?

No vídeo a seguir, Victor Gammaro e Arthur Lima falam sobre os benefícios de seleções assim, como as vantagens de assumir esses ditos cargos “menores”. Confira.

Concurso Público parte I

Os principais editais de concurso público divulgados entre os dias 22 a 26 de março e que ainda estão com inscrições abertas foram listados a seguir.

Segunda-feira (5/4)

Concurso ESA O novo edital ESA oferece muitas oportunidades para as áreas geral, de músico e de saúde. O certame é para candidatos com nível médio de formação. Veja todos os detalhes do edital



Concurso Câmara Municipal de Treze Tílias (SC) O novo processo seletivo é destinado ao preenchimento de uma vaga no cargo de advogado, destinado a candidatos de nível superior com registro na OAB. Como forma de classificação, os candidatos serão avaliados mediante aplicação de prova objetiva, aplicada em maio de 2021. Veja o edital aqui!



Terça-feira (6/4)

Concurso Prefeitura de Amargosa (BA) A Prefeitura de Amargosa prorrogou novamente as inscrições para o concurso público, permitindo que candidatos interessados tenham um maior prazo para se inscrever. Ao todo, edital oferta vagas para cargos de nível superior. Oportunidades são para cargos de Analista de Controle Interno, Enfermeiro, Médico, Nutricionista e mais. Edital Prefeitura de Amargosa (BA)



Concurso Público Prefeitura de Petrolina (PE) Em Petrolina, novo edital publicado para contratação temporária traz centenas de oportunidades para as mais diversas carreiras. As vagas abrangem carreiras de nível fundamental, médio e superior. Cargos são os mais diversos e voltados para áreas de Educação, mas não somente para Professor. Há oportunidades para Motorista, Assistente Administrativo, Assistente Educacional e muito mais. Edital Prefeitura de Petrolina (PE)



Concurso público Prefeitura de Buritis (MG) A Prefeitura de Buritis, em Minas Gerais, divulgou edital de processo seletivo com oferta de centenas de vagas para profissionais de níveis alfabetizado, fundamental, médio e superior. Oportunidades são as mais variadas e abrangem as áreas de Saúde, Educação, Administrativo e muito mais. Concurso Prefeitura de Buritis (MG)



Concurso Prefeitura Engenheiro Caldas (MG) A Prefeitura Municipal Engenheiro Caldas, também em Minas Gerais, publicou edital de processo seletivo para provimento imediato de vagas de nível médio e voltadas para área de Saúde. Os candidatos irão passar por provas objetivas previstas para maio de 2021. Edital Prefeitura Engenheiro Caldas (MG)



Quarta-feira (7/4)

Concurso MP AP O edital do concurso MP AP foi publicado. Organizado pelo Cebraspe, edital MP AP traz vagas para servidores, distribuídas nos cargos de Técnico e Analista. As provas objetivas estão previstas para serem aplicadas em agosto. Veja o edital aqui!



Concurso Creci MA O edital oferta vagas, sendo para provimento imediato e formação em cadastro de reservas, em cargos de níveis médio e superior. A banca responsável pela seleção é a IDIB. Veja o edital aqui!



Concurso Público parte II

Quinta-feira (8/4)

Concurso Tribunal de Justiça de Rondônia (TJ RO) O Tribunal de Justiça de Rondônia tornou público o edital do concurso TJ RO PSS (Processo Seletivo Simplificado), visando à contratação de pessoal temporário no órgão. O PSS é organizado pela banca FGV e traz vagas temporárias para os cargos de analista voltados para a área de Tecnologia da Informação. Há carreiras de nível superior e nível médio. Edital TJ RO PSS temporários



Concurso público Prefeitura de Pentecoste (CE) A Prefeitura de Pentecoste publicou edital de processo seletivo para vagas em carreiras de nível fundamental, médio e superior. As provas objetivas estão previstas para serem aplicadas em maio. Edital Prefeitura de Pentecoste (CE)



Concurso Prefeitura de Itapiranga (SC) A Prefeitura de Itapiranga (SC) recebe as inscrições para dois concursos públicos . As vagas são para Motorista e para Auxiliar de Saúde Bucal. Os cargos são de nível médio, com a possibilidade de exigir nível técnico e Carteira Nacional de Habilitação. Edital Prefeitura de Itapiranga (SC)



Sexta-feira (9/4)

Concurso público Sefaz PI Não é para provimento efetivo, mas o concurso público Sefaz PI , no Piauí, tornou público edital de processo seletivo com a oferta de vagas na área de informática. Os aprovados e empossados poderão ter contratos de trabalho de até seis anos.



Concurso Prefeitura de Buritinópolis (GO) A Prefeitura de Buritinópolis , no Goiás, abriu vagas para diversos servidores públicos temporários. As vagas são para todos os níveis de escolaridade. Dentre os cargos ofertados estão oportunidades para fiscal de vigilância sanitária, assistente social, nutricionista, professor, auxiliar, motorista, operador de máquinas, vigilante, zelador e muito mais.



Concurso Prefeitura de Petrolina (PE) Em Pernambuco, mais precisamente no município de Petrolina, a Prefietura tornou público edital de processo seletivo, com vagas em diversos cargos em sua estrutura. O concurso público será organizado pela A Autarquia Educacional do Vale do São Francisco/Faculdade de Petrolina (AEVSF/FACAPE). Para se inscrever, o candidato deverá entrar neste link .



Concurso Público Prefeitura de Feijó (AC) Outra excelente oportunidade aberta na última sexta-feira (9) foi na Prefeitura de Feijó , no Acre. São dezenas de vagas para professor, cuidador infantil, motorista e monitor. Há cargos com exigência de nível médio ou nível fundamental.



