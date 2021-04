18 milhões de beneficiários ficarão sem receber o novo Auxílio Emergencial

O Governo Federal começou com os pagamentos da nova rodada do Auxílio Emergencial. Porém, neste novo ciclo cerca de 18 milhões de beneficiários ficarão sem receber as novas parcelas.

Isso porque, em comparação com dezembro de 2020 o número de contemplados está reduzido neste novo programa. Segundo o Ministério da Cidadania, responsável por gerenciar o Auxílio Emergencial, aproximadamente 40 milhões de pessoas devem receber o benefício este ano. Este número pode ser alterado no decorrer da vigência do auxílio.

Muitos cidadãos que estavam no grupo de beneficiários do auxílio emergencial não se encaixaram nos novos critérios de seleção do novo benefício. Neste sentido, mesmo ainda estando em situação de carência 18 milhões não receberão a ajuda.

Uma regra que pode ter sido determinante pra este cenário é a condição que contempla somente uma pessoa por família. No ano passado, o auxílio podia ser distribuído para até dois membros da mesma família.

Queda no Auxílio

O Governo Federal afirma que neste momento, este é o máximo de pessoas que podem ser atendidas pelo auxílio emergencial. A equipe ainda menciona que o valor estabelecido pela PEC Emergencial permite um total de gasto de no máximo de R$ 44 bilhões para os pagamentos.

No entanto, o governo vem recebendo muitas críticas devido ao valor reduzido destinado para o programa através da PEC Emergencial, que consequentemente atenderá menos pessoas com parcelas e valores reduzidos.