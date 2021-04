1º de abril: Bloodborne de PS1 é cancelado e será um game de kart

A desenvolvedora independente Lilithium Powered Witch, que está produzindo o demake de Bloodborne para PlayStation One, confirmou nesta última quinta-feira (1) a criação de um título de kart no mesmo motor gráfico e universo, como parte de uma pegadinha de 1º de abril.

A revelação foi feita através de uma thread onde vídeos de Bloodborne Kart foram compartilhados. De início, a criadora do game havia brincado com seus seguidores ao afirmar que Bloodborne PSX foi oficialmente cancelado e substituído pelo título de corrida, mas após dar aquela leve zoada a dev anunciou oficialmente o jogo como uma modalidade extra e “secreta” da versão de PS1. Confira abaixo o fio.

And that’s going to be it for today April Fools thread!

If you’re a newcomer I suggest checking out the actual BBPSX project: https://t.co/a8CIwNsobI

…And yes, Bloodborne Kart will be in the final release as a secret ??

But with all that said, see you next time! ??

— ??? Lilithium Powered Witch ???????? BLM (@b0tster) April 1, 2021