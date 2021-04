3 editais publicados nesta quinta-feira (8/4)

Nesta quinta-feira (8/4), três editais de concurso público e de processos seletivos foram publicados, trazendo oportunidades para as mais diversas carreiras. Salários podem chegar a até R$ 8 mil.

Além disso, outros concursos públicos também se destacaram nesta quinta-feira (8/4) com novidades muito interessantes. Confira:

Tribunal de Justiça de Rondônia (TJ RO)

O Tribunal de Justiça de Rondônia tornou público o edital do concurso TJ RO PSS (Processo Seletivo Simplificado), visando à contratação de pessoal temporário no órgão.

O PSS é organizado pela banca FGV e traz vagas temporárias para os cargos de analista voltados para a área de Tecnologia da Informação. Há carreiras de nível superior e nível médio.

Os candidatos aprovados farão jus a salários que variam de R$ 3.369,94 a R$ 5.913,49. Taxas de inscrição vão de R$ 25 até R$ 35.

As inscrições estão pré-definidas para entre os dias 12 de abril de 2021 a 28 de abril de 2021. Os candidatos serão avaliados através de prova de títulos e experiência profissional.

Edital TJ RO PSS temporários

Prefeitura de Pentecoste (CE)

A Prefeitura de Pentecoste publicou edital de processo seletivo para 295 vagas para carreiras de nível fundamental, médio e superior. Salários vão de R$ 1.100 até R$ 8.700.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 26 de abril por meio do portal da banca organizadora Idib, medianta pagamento de taxa de inscrição de R$ 65 até R$ 120.

As provas objetivas estão previstas para serem aplicadas no dia 23 de maio.

Edital Prefeitura de Pentecoste (CE)

Concurso público Prefeitura de Itapiranga (SC)

A Prefeitura de Itapiranga (SC) recebe as inscrições para dois concursos públicos. Vagas são para Motorista e para Auxiliar de Saúde Bucal, cujos salários são de R$ 1.815,47 até R$ 1.549,79 respectivamente.

Cargos são de nível médio, com a possibilidade de exigir nível técnico e Carteira Nacional de Habilitação.

Interessados podem se inscrever no site da empresa organizadora Ameosc, do dia 9 de abril até 10 de maio. Taxas de inscrição são de R$ 40 até R$ 60.

Provas objetivas serão aplicadas no dia 30 de maio. Provas terão 35 questões sobre temas de conhecimentos específicos, língua portuguesa e conhecimentos gerais.

Edital Prefeitura de Itapiranga (SC)

