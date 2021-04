3 editais publicados nesta segunda-feira (12/4)

Já viu as oportunidades que foram divulgadas nesta segunda-feira, 12 de abril? Muitos editais de concurso público foram disponibilizados com vagas para todos os níveis de escolaridade e excelentes salários.

Concurso Público – Prefeitura de Olinda (PE)

O edital de Processo Seletivo tem por objetivo o preenchimento de 219 vagas destinadas à contratação de candidatos de níveis técnico e superior nos seguintes cargos:

écnico: Técnico Braillista (1); Técnico de Informática / Suporte Nível I (4); Técnico de Informática / Suporte Nível II (5); Técnico Intérprete de Libras (1);

Técnico Braillista (1); Técnico de Informática / Suporte Nível I (4); Técnico de Informática / Suporte Nível II (5); Técnico Intérprete de Libras (1); Superior: Analista e Sistemas (2); Nutricionista (5); Professor de Informática (1); Professor do Ensino Fundamental Anos Iniciais II (157); Professor do Ensino Fundamental Anos Finais – Artes III (2); Professor do Ensino Fundamental Anos Finais – Ciências III (7); Professor do Ensino Fundamental Anos Finais – Educação Física III (3); Professor do Ensino Fundamental Anos Finais – Geografia III (3); Professor do Ensino Fundamental Anos Finais – História III (3); Professor do Ensino Fundamental Anos Finais – Língua Inglesa III (5); Professor do Ensino Fundamental Anos Finais – Língua Portuguesa III (5); Professor do Ensino Fundamental Anos Finais – Matemática III (9); Professor do Ensino Fundamental Anos Finais – Música III (4); e Programador / Desenvolvedor (2).

Os interessados em participar do Processo Seletivo, podem se inscrever de forma eletrônica no período de 12 a 29 de abril de 2021, por meio do site do Iadeb.

Veja o edital completo aqui!

Concurso Público – Prefeitura de Candelária (SC)

O novo edital de concurso público oferece 70 vagas no cargo de professor em diversas especialidades. Os aprovados terão remuneração mensal de R$ 1.587,38 a R$ 2.063,59 para a jornada de 22 horas semanais.

As inscrições serão aceitas por meio do site da Fundatec no período de 8 de abril até às 17h do dia 7 de maio de 2021, mediante ao pagamento de taxa no valor que alterna de R$ 103,38 a R$ 193,85.

Como forma de classificação, o Concurso será conduzido por prova teórico objetiva para todos os cargos e prova de títulos para os candidatos aprovados na prova objetiva em data a ser divulgada. Os títulos deverão ser postados até às 17h do último dia previsto.

Veja o edital aqui!

Concurso Público – Prefeitura de Juruti (PA)

O edital de processo seletivo oferece 75 oportunidades em cargos de níveis médio ou superior. Os profissionais deverão atuar por 40 horas semanais e terão salários de R$ 1.431,00 a R$ 2.800,00 ao mês.

Para participar, os interessados devem efetuar as inscrições no período de 13 a 17 de abril de 2021, exclusivamente via internet por meio do site da Prefeitura.

Como forma de seleção, todos os candidatos serão avaliados mediante analise a análise de títulos e experiência profissional, de acordo com os critérios de pontuação especificados no edital, prova pratica prevista para ser realizada no período de 6 a 8 de maio de 2021, além de entrevista na provável data de 3 a 8 de maio de 2021.

Veja o edital!

