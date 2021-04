3 jogos no SBT, Fox Sports e mais: Conmebol detalha transmissões dos jogos do São Paulo na Libertadores 2021

O São Paulo é um dos times brasileiros que representará o país na edição 2021 da Copa Libertadores da América. O Tricolor do Morumbi conquistou a vaga diretamente na fase de grupos e na última sexta-feira (09) conheceu os primeiros adversários rumo ao tetra das Américas após sorteio feito pela Conmebol.

Os comandados de Hernán Crespo enfrentarão o Racing, da Argentina, o Sporting Cristal, do Peru, e o Rentistas do Uruguai em um grupo que não é considerado um dos mais fáceis da primeira fase, mas que também possibilita boas chances do Tricolor conseguir a classificação para as oitavas de final.

A Conmebol divulgou nessa segunda-feira (12) a tabela detalhada da fase de grupos, com as datas, horários e televisionamento dos jogos do São Paulo. Das seis partidas, três passarão em TV aberta através do SBT, emissora que detém os direitos da Libertadores. Outros jogos do Tricolor do Morumbi também poderão ser vistos no canal Fox Sports, na Conmebol TV e através do Facebook.

Nathalia Aguilar – Pool/Getty Images



Confira as datas, horários e canais que transmitirão o São Paulo na primeira fase da Libertadores:

20/04 – Sporting Cristal (PER) x São Paulo – 21h30 – SBT e FOX SPORTS

29/04 – São Paulo x Rentistas (URU) – 21h – FACEBOOK

05/05 – Racing (ARG) x São Paulo – 19h – FOX SPORTS

12/05 – Rentistas (URU) x São Paulo – 19h – FOX SPORTS

18/05 – São Paulo x Racing (ARG) – 21h30 – SBT e CONMEBOL TV

25/05 – São Paulo x Sporting Cristal (PER) – 21h30 – SBT e CONMEBOL TV

Grupo E da Libertadores

São Paulo

Racing-ARG

Sporting Cristal-PER

Rentistas-URU